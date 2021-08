"Non au chantage à l'emploi": A Clermont-Ferrand, les manifestants anti-pass sanitaire toujours déterminés

Pour le sixième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire de suite, 2000 manifestants étaient présents ce 21 août dans les rues de Clermont-Ferrand selon la préfecture, un nombre en légère baisse par rapport au samedi précédent quand 2300 personnes avaient fait le déplacement.

Dans la foule, beaucoup de manifestants auront besoin du pass sanitaire pour travailler à partir du 30 août prochain, comme Richard, serveur dans un restaurant à Vichy : "J'attends le plus tard possible pour me faire vacciner, _j'ai des doutes sur le vaccin mais je sais que je ne vais pas avoir le choix._"

Comme les semaines précédentes, la manifestation s'est déroulée dans le calme. © Radio France - Théophile Vareille

Des soignants présents dans le cortège

Un peu plus loin dans le défilé, Cécile, chirurgienne-dentiste indépendante installée en banlieue clermontoise, n'est elle non plus pas vaccinée, mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire : "Je suis dans l'incertitude, je ne veux pas me faire vacciner c'est trop dangereux, je sais juste que je vais continuer à venir manifester, j'espère encore un recul du gouvernement sur la vaccination obligatoire, c'est un chantage inacceptable."

Cette dentiste envisage même de quitter son cabinet plutôt que de se faire vacciner. Elle a juste qu'au 15 septembre pour débuter son parcours vaccinal et jusqu'au 15 octobre pour être pleinement vaccinée.