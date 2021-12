Non aux animaux "cadeaux "abandonnés après les fêtes

Chaque année en cette période de cadeaux de nombreuses familles succombent à l’achat ou à l’adoption d'un chien, d'un chat, d'un lapin ou encore de tout autre animal de compagnie. Cependant quelques jours ou quelques semaines après cette acquisition, elles s'aperçoivent que leur mode de vie n'est pas compatible avec celui de l'animal et du coup elles veulent s'en débarrasser. L'animal "cadeau" est alors porté à la SPA ou plus cruellement abandonné. Le refuge SPA de la Valentine à Marseille en recueille plus d'une centaine sur cette période, chats, chatons, chiens et chiots notamment.

Selon Xavier Bonnard, cette situation perdure malgré l’entretien individuel avec les futurs maîtres. Il ne laisse place à aucune hésitation. Et en cas de doute sur la capacité d’accueil, c'est non ! Plusieurs animaleries de Marseille n'ont pas souhaité nous répondre. Devant l’une d’entre elles où l'on peut acheter des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, Alicia est venu acheter de la nourriture pour son hamster. Elle est sensible à cette question. Elle est la maîtresse de Pikachu depuis six mois. Pas question pour elle de le considérer comme un objet ou un meuble. Pikachu a besoin d’une attention permanente et notamment d’une heure de sortie en extérieur par jour. Alicia s'est permise de bien expliquer cela à un couple. Il cherchait un cochon d'Inde comme cadeau de Noël. Du coup, pour l’instant, il hésite.