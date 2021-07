"Non Fêtes de Bayonne 2021" : voilà le dispositif finalement retenu

Pour éviter débordements et rassemblements entre le 26 juillet et le 1er août pour les "Non Fêtes de Bayonne", le dispositif de 2020 est reconduit sauf pour les restaurateurs et cafetiers qui pourront fermer leur établissement à minuit au lieu de 23h. La police sera très visible la nuit.