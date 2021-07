"Non Fêtes de Bayonne" : la mairie prévoit des mesures pour éviter les rassemblements

Verra-t-on dans les rues de Bayonne des gens habillés de blanc et rouge du 28 juillet au 1er août 2021 ? La question se pose légitimement quand on voit la foule dans les rues de Saint-Jean-de-Luz le week-end du 26 juin. Il y a bien eu des "non fêtes de la Saint-Jean" et évidemment les autorités se préparent à un même phénomène pendant la semaine qui aurait dû être celle des Fêtes de Bayonne.

Le maire Jean-René Etchegaray estime évidement que "la Ville de Bayonne prendra des mesures pour faire respecter cette décision des "non fêtes". Les rassemblements seront interdits par exemple et il est vraisemblable que le préfet des Pyrénées-Atlantiques prenne des arrêtés comme ce fut le cas l'an dernier déjà. En 2020, en effet, les bars et restaurants avaient fermés à 23 heures. La vente d'alcool à emporter était interdite à partir de 15 heures et la musique interdite dans l'espace public, y compris les bandas.

Une vie sans fête mais pas une vie triste

Le maire de Bayonne annonce également une rencontre prochaine avec "les cafetiers restaurateurs pour partager avec eux la manière dont on imagine ce que sera la vie pendant cette période. Mais ça ne sera pas une vie de fête. Ça ne sera pas non plus une vie triste, mais ça sera une vie sans les Fêtes et on peut parfaitement continuer à prendre du plaisir dans notre ville sans pour autant se rassembler à des niveaux importants de population."