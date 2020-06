"Non, il n'y a pas de problème de racisme dans la police, nous faisons extrêmement attention"

"Non, il n'y a pas de problème de racisme dans la police", affirme le commissaire général Thierry Guiguet-Doron, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret (invité de France Bleu Orléans ce jeudi matin), "nous luttons depuis des années contre la discrimination, nous faisons extrêmement attention à cela, et nos policiers sont bien formés".

Les propos racistes sanctionnés

"Il y a eu des cas de policiers qui ont eu des propos racistes", précise le DDSP du Loiret, à propos (notamment) d'un groupe Facebook privé dans lequel des policiers écrivent des messages racistes : "il y a peut-être des policiers racistes, vous savez la police représente la population française (...), sachez que les gens sont formés et sanctionnés quand ils tiennent de tels propos, et là il y aura des sanctions extrêmement importantes contre les gens qui se sont exprimés dans ce groupe, s'ils sont identifiés."

"Il y aura une enquête avant, il faut prouver les choses", détaille le patron des 600 policiers du Loiret à l'unisson du discours du ministre de l'Intérieur mardi, "il n'y a pas de présomption de culpabilité, mais une fois que les choses seront prouvées, il y aura une suspension des personnels et les gens seront sanctionnés.De tels propos sont inacceptables, la police est républicaine, son premier travail est de respecter les gens et le premier travail du policier c’est d'être un gardien de la paix et d'assurer la paix publique."

L'affaire Georg Floyd : "un meurtre, vous ne verrez jamais cela en France"

Concernant la vague d'émotion et de protestation partout dans le monde (notamment à Orléans) après la mort de Georg Floyd, lors de son interpellation par des policiers américains, Thierry Guiguet-Doron affirme : "nous partageons l'émotion provoquée par le meurtre de Georg Floyd, parce que c'est un meurtre. Quand vous voyez la vidéo, c'est inadmissible, et je peux garantir aux gens que vous ne verrez jamais ça en France."

Nous n'avons pas toujours à faire à des gens qui sont gentils"

"La police française n'a pas du tout cette tradition américaine de violences, même si dans certaines interpellations nous sommes obligés d'utiliser la force strictement nécessaire ou légitime. Nous n'avons pas toujours à faire à des gens qui viennent se rendre à nous et qui sont gentils : quand quelqu'un a bu ou est sous l'effet de la drogue pou particulièrement énervé, il y a des moments où nous sommes obligés d’utiliser la force nécessaire mais nous la dosons, les gens sont formés et la hiérarchie travaille à donner les instructions pour que les choses se passent bien."

Ça passe mal au niveau des personnels" (à propos de l'interdiction de la clé d'étranglement)

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a également annoncé l'interdiction de la technique d'interpellation dite "clé d'étranglement". A ce propos, le DDSP du Loiret affirme "ça passe mal au niveau des personnels. Il faut trouver d'autres techniques d’interpellation, et c’est un peu compliqué, nos avons travaillé avec nos moniteurs de sport hier [mercredi] pour arriver à trouver des techniques où vous ne risquez pas de blesser les personnes, c'est compliqué".

Quelle technique d'interpellation appliquer ?

"Si vous faites une clé de bras, vous risquez une fracture du poignet ou de la clavicule. Si vous utilisez le taser, vous n'êtes jamais à l'abri que la personne n'ait pas un problème cardiaque. Mais il faut savoir que si on veut interpeller quelqu'un qui est récalcitrant, il faut utiliser la force. Et si vous utilisez la force, il y a un risque de blessure de part et d'autre."

Des policiers sanctionnés en interne tous les mois dans le Loiret

"Tous les mois, je sanctionne des gens pour des comportements inappropriés, nous suivons ça de près, et si les gens écrivent à l'IGPN, les affaires sont suivies, nous menons une enquête interne, et éventuellement judiciaire si les faits sont plus graves. Nous sommes sous le contrôle du parquet et de la justice", conclut Thierry Guiguet-Doron, rappelant qu'une centaine de policiers ont été révoqués en France en 2018.