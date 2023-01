Non, les Gaulois ne mangeaient pas de sangliers. A découvrir au musée de la Romanité à Nîmes

On nous aurait menti ? Contrairement à ce qu'on a tous lu dans les albums d'Astérix et Obélix, les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier. Car l'animal était vénéré. C'est ce que les enfants peuvent découvrir au musée de la Romanité à Nîmes grâce aux Petits gourmets. Une visite destinée aux enfants de 6 à 12 ans sur les cuisines gauloises et romaines. "Les idées reçues sur les Gaulois, il y en a beaucoup explique Marion Lambert, la médiatrice culturelle qui anime cette visite. Nous, justement, on essaie de détruire les clichés. Non, les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier. C'était un animal sacré qui était consommé exceptionnellement. Certaines tribus en revanche mangeaient du chien." Une visite au cours de laquelle on découvre également la recette de la patina de poire, une recette mise au point par Apicius, le plus célèbre gastronome de l'Antiquité,

Cette visite fait partie des nombreuses animations proposées par le musée de la Romanité tout au long de l'année. "Les familles sont au rendez-vous. Tous les publics. Ca clôt une année satisfaisante au niveau des chiffres confie Fabrice Cavillon, le directeur. 140.000 visiteurs en 2022 dans un contexte toujours délicat. Le premier trimestre a encore été très délicat à cause du Covid. La fréquentation en revanche a été très bonne pour les fêtes de Noël. On voit que dès que l'on propose des animations pour les familles, des jeux pour les enfants, des contes, des lectures, une programmation culturelle variée, on voit qu'on attire." L'exposition "Découvrir Nemausus" est ainsi visible jusqu'au 5 mars. Une nouvelle lui succèdera en avril sur le thème d'Art contemporain et Antiquité à l'occasion des 30 ans de Carré d'Art.