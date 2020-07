Non-respect de la chaîne du froid : fermeture administrative d'un fast food lavallois

L'établissement Pizza Romanella est fermé depuis le 30 juin pour non respect des mesures d'hygiène.

L'établissement de restauration rapide "Pizza Romanella" a baissé le rideau ce mardi 30 juin. Une fermeture administrative décidé par la Préfecture de la Mayenne après plusieurs contrôles des services de L'État.

Selon l'arrêté préfectoral, "le niveau d'hygiène et le fonctionnement de l'établissement sont très insuffisants. De nombreux équipements et surfaces, dont certains en contact avec des denrées alimentaires, sont sales."

Un manque d"hygiène, mais aussi un non-respect de la chaîne du froid : "les températures relevées par le service d'inspection sont non conformes." Un affichage à -5° sur le congélateur et à +12° sur le meuble froid en cuisine.

Cette décision de la Préfecture est prise afin d'éviter une intoxication des clients.

Le propriétaire de l'établissement doit se mettre en conformité avant d'espérer rouvrir son restaurant. Il lui est notamment demandé "d'assurer un nettoyage et une désinfection approfondis des locaux et des équipements. De mettre en place du savon bactéricide dans la cuisine. D'assurer la maintenance ou le remplacement des équipements frigorifiques, notamment des meubles réfrigérés de la cuisine et des deux congélateurs de l'arrière cuisine."