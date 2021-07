Un couple montpelliérain non vacciné s'envole pour Malte ce lundi

L'île de Malte a annoncé la fermeture de ses frontières aux touristes non vaccinés à partir du 14 juillet. Mathilde et Léo deux jeunes montpellierain ont décidé de partir malgré tout pour une semaine de vacances. Ils s'envolent ce lundi.

Pour se rendre à Malte à partir de mercredi 14 juillet il faudra avoir reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19. L'île méditerranéenne a annoncé vendredi qu'elle fermait ses frontières à tous ceux qui ne sont pas complètement vaccinés. Une première au sein de l'union Européenne qui fragilise le pass sanitaire européen et fait frémir les touristes.

Un couple héraultais non vacciné s'envole ce lundi

Mathilde et Leo deux montpellierains âgés d'une vingtaine d'années ont décidé de partir quand même pour une semaine de vacances sur l'île Méditerranéenne . Ils s'envolent ce lundi pour La Valette.

"L'annonce des autorités Maltaises a été soudaine, on ne s'y attendait pas. On s'est tout de suite renseigné et on a vu qu'il était possible de partir avant le 14 juillet. C'est sûr que çà met un peu de stress mais à priori tous les établissements sont ouverts et accessibles avec un masque" raconte Léo.

On attend ces vacances depuis des mois, l'union européenne décide d'appliquer une politique commune avec le pass sanitaire. Nous, on fait un test PCR comme c'est autorisé ; Les autorités Maltaises changent la donne au dernier moment c'est pas cool (Mathilde)

Léo reconnaît que cette mesure prise par Malte relance sa réflexion sur le vaccin. Si d'autres pays prennent les mêmes mesures radicales, il devra peut-être s'y résoudre.

Mesure injuste ?

A partir du mercredi 14 juillet, toute personne arrivant à Malte doit présenter un certificat de vaccination reconnu : un certificat maltais, un certificat britannique ou un certificat de l'Union européenne. Un test PCR ne suffira plus sauf pour les mineurs de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents.

Interrogé sur le fait de savoir si le préavis de quelques jours imposé aux voyageurs étrangers était "juste", le ministre de la Santé, Chris Fearne a répondu: "Il n'est pas juste de faire prendre des risques aux locaux qui ne se sont pas faits vacciner". "Nous devons d'abord prendre soin de nos habitants".

Malte championne de la vaccination

La petite île méditerranéenne de 500.000 habitants s'enorgueillit d'être le pays le plus vacciné de l'UE, avec 79% de la population adulte ayant reçu deux doses de sérum. Contrairement à d'autres pays d'Europe, la remontée du nombre de nouveaux cas de Covid-19 n'est pas due à la progression du très contagieux variant Delta: la responsable de la santé publique à Malte, Charmaine Gauci, a indiqué que seuls 7 des 252 cas actifs du pays étaient infectés par ce variant.

Malte a enregistré 30.851 cas depuis le début de la pandémie, dont 420 morts.