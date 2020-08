Nontron : ils fabriquent leurs propres couteaux avec des forgerons

Pas de Fête du couteau à Nontron cette année, à cause du coronavirus. Mais pas question pour autant de laisser de côté ce savoir-faire ancestral : jusqu'à vendredi, huit stagiaires et deux forgerons s'installent sur la place de la mairie pour battre le fer, lors d'un stage d'initiation à la forge coutelière. Sous les parasols, et dans la chaleur du brasier, Amandine, 16 ans, frappe sont marteau contre une enclume en ce deuxième jour de stage. Entre les deux outils se trouve une lame de couteau rouge vif. Un couteau qu'elle a imaginé et dessiné la veille, et qu'elle va fabriquer elle-même pendant toute la semaine. "C'est mon grand-père qui m'a invité à faire ce stage, et je trouvais que c'était plutôt cool à faire", lance l'adolescente. "Je vais apprendre beaucoup de chose !"

Anaëlle (à gauche) et sa fille Amandine (à droite) sont venues de La Rochelle pour participer au stage d'initiation à la forge coutelière. © Radio France - Ambre Rosala

Son grand-père, c'est Alain, 60 ans. Avec sa petite-fille, sa fille et son gendre, ils sont arrivés la veille, depuis La Rochelle, pour participer au stage. Il écoute attentivement les consignes du forgeron pour réussir à façonner sa lame de couteau. "Il faut poser la lame sur une partie plate de l'enclume, et ensuite il faut frapper pour enlever toutes ces bosses", explique l'animateur. Alain se lance, mais il l'avoue : ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. "La mise en forme sur le métal, c'est vraiment compliqué... Et surtout extrêmement subtil. On a l'impression qu'il suffit de taper très fort sur un bout de fer pour le faire changer de forme. En fait, des fois il faut taper fort, des fois moins fort... Enfin c'est ce que je commence à comprendre", plaisante Alain.

Les huit stagiaires mettent en forme les lames de couteau qu'ils ont dessiné la veille. © Radio France - Ambre Rosala

A la fin de la semaine, Alain et les autres stagiaires pourront repartir avec leur couteaux. Sa fille, Anaëlle, a hâte de pouvoir utiliser le couteau à huîtres qu'elle est en train de fabriquer. "Je suis responsable d'une poissonnerie dans une grande surface, donc je vais pouvoir m'en servir tous les jours, c'est vraiment chouette ! C'est top de me dire que j'ai fait mon propre couteau à huîtres", raconte Anaëlle.

Mais avant, Anaëlle doit encore travailler un petit peu son couteau. Il va encore falloir chauffer la lame à près de 900 degrés, puis la refroidir aussitôt, pour qu'elle devienne bien résistante, c'est ce qu'on appelle la trempe. Et, bien sûr, il va falloir lui fabriquer un manche.

Anaëlle fabrique un couteau à huîtres unique, puisqu'elle l'a dessiné elle-même. © Radio France - Ambre Rosala

Avant de repartir pour La Rochelle, la petite famille viendra se balader, samedi, au marché des artisans et couteliers d'art de Nontron. De 9 heures à 22 heures, une vingtaine d'artisans exposeront leurs travaux et feront des démonstrations de forge coutelière et de sculpture sur pierre.