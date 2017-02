Nora témoigne contre le harcèlement scolaire après ses années collège traumatisantes à Tours

L'an dernier en Indre-et-Loire, 59 élèves ont été victimes de harcèlement scolaire. Ce sont les chiffres officiels de l'Education Nationale. Un fléau dont a été victime Nora. Moqueries, insultes puis menaces ont détruit ses années collège. Aujourd'hui, elle a choisi de témoigner.

Tout a commencé au CM1. Nora quitte la région parisienne pour s'installer à Tours. Mais certains de ses petits camarades vont lui faire vivre un véritable enfer. Remarques racistes, moqueries sur son physique, et c'est encore pire à l'arrivée en 6ème. Avec un déferlement d'insultes et de menaces : " Sale pute. Je préfèrerais sauver un SDF que toi, j'aimerais te voir mourir..."

Un enfer infligé au début par deux élèves. Puis par l'effet de groupe, toute la classe a suivi et même au-delà. " Au début, j'ignorais toutes ces moqueries. Je me disais, ça va passer. Puis après on culpabilise. On se dit j'ai peut-être fait des erreurs".

Puis à force d'encaisser, je suis devenue agressive. Vis-à-vis de mes parents, de mon grand frère, je donnais de gros coups de poing dans les mur. Il fallait évacuer tout ça".

Elle s'est sentie abandonnée par ses professeurs

Si beaucoup d'élèves harcelés préfèrent se taire, Nora a choisi de parler. Elle l'a dit d'entrée à ses parents ainsi qu'à ses professeurs. Pour rien : " Ils ne croyaient pas ce que je leur disais ou ne voulaient pas le croire. Pour eux, ce n'étaient que des enfantillages." Une réaction que Nora ne comprend pas et qui fait encore plus mal que les moqueries.

" Ce sont les adultes qui sont censés montrer l'exemple. Pour moi, mes professeurs se sont comportés comme des harceleurs."

Aujourd'hui Nora s'en est sortie. A 19 ans, elle a eu son bac avec mention et suit des études supérieures de design. Mais elle continue de se battre contre le harcèlement scolaire. Elle témoigne aussi dans une vidéo.

Le harcèlement à l'école aurait touché l'an dernier en Indre-et-Loire une soixantaine d'élèves selon les chiffres officiels.

" J'interviens dans des ateliers de lutte contre le harcèlement scolaire au lycée.On leur explique ce qu'est le harcèlement, comment on peut le définir. On leur parle aussi des choses mises en place pour lutter contre ce harcèlement. C'est une sorte de thérapie pour eux et pour moi aussi."