Nord Côte-d'Or : les artistes amateurs de "L'Ainsi Danse" repartent pour une saison 2 (vidéo)

Ce sont des artistes amateurs, ils font le show pour le plaisir d'être ensemble. La qualité de leurs représentations et la bonne humeur qu'ils distillent depuis un an a conquis le public. "L'Ainsi Danse" repart pour une deuxième saison, les dates ont été annoncées dans une drôle de vidéo.

Châtillon-sur-Seine, France

Dans le Châtillonnais, une troupe de cabaret nous replonge dans le passé grâce à une vidéo postée sur FaceBook. Cette troupe amateur c'est celle de "L’Ainsi Danse" dont les artistes "se la jouent" stars et divas comme dans « Champs Elysées » célèbre émission des années 80. Cette vidéo humoristique est destinée à promouvoir la saison 2 de leur cabaret on les voit descendre de grosses voitures avec en fond sonore, le générique de l'émission de Michel Drucker.

Devant des fans armés d’appareils photos, les flashs crépitent, les téléphones portables filment à tout va. "L’Ainsi Danse" c'est la belle histoire d'une troupe d’amis composée de danseurs et de comédiens, tous bénévoles. Ils proposent des dîners-spectacles au coeur du Pays Châtillonnais. Les représentations ont lieu une fois par mois à la salle des fêtes de Pothières, petite commune à à peine un jet de pop-corn de Châtillon!

Les artistes de "L'Ainsi Danse" dans les loges de leur "cabaret" à Pothières en Côte-d'Or - DR

La saison 1 débuté en novembre dernier se termine en juin. Très rapidement l'ensemble des représentations ont affiché complet, les 135 places disponibles s'arrachant grâce à un très bon bouche à oreille. Pour cette saison 2, qui débutera à l'automne prochain, "L’Ainsi Danse" promet sur son site internet "trois heures de détente avec un assortiment de paillettes, de danses, de sketchs et de bonne humeur".

Le menu des dîners-spectacles et les dates de la saison 2! - DR

Les dates des futurs spectacles ont été révélé via le petit clip entièrement tourné devant et à l'intérieur du théâtre Gaston-Bernard de Châtillon. Stéphane Aubry -comédien à l'Ainsi Danse et pharmacien dans la vie de tous les jours- a pris la parole devant un public conquis et rigolard! Si vous voulez assister à l'un de ces dîners spectacles, sachez que les réservations démarrent le 1er avril 2019 à 8 heures précises. Et en général c’est très vite complet. Réservations uniquement au téléphone au 06 80 92 93 53.