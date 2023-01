Nord : des activistes dégonflent les pneus de 65 voitures SUV à Lambersart

Mauvaise journée pour les habitants de Lambersart qui se réveillent ce mardi avec des pneus à plat. 65 véhicules de type SUV ont été ciblés. Une action revendiquée par le collectif Stop SUV Lille.

“On vise les véhicules par les propriétaires.”

Contacté par France Bleu, l’un des activistes, qui souhaite rester anonyme, décrit le déroulement de l’opération. Il évoque une action “spontanée” qui a réuni une vingtaine de membres du collectif. Les militants auraient utilisé des légumes, type haricots rouges et lentilles, pour parvenir à dégonfler les pneus de 65 SUV.

L’activiste assure que le but n’était pas de s’en prendre aux conducteurs, mais aux véhicules en eux-mêmes, “20 % plus polluant que les voitures classiques”. Face aux critiques des riverains, qui dénoncent sur France Bleu une pratique "injuste" et dangereuse”, le militant assure avoir alerté les automobilistes concernés en laissant des petits mots sur leurs pare brise.

Sur facebook, la ville de Lambersart dénonce un acte "lâche" et "malveillant" qui a pour effet de "monter les uns contre les autres". Elle rappelle être pleinement engagée dans la transition écologique (multiplication des voies cyclables, plantation d’arbres, développement de l’autopartage, concertations et exigences vertes pour tous les projets immobiliers, diminution de l’éclairage public). Par ailleurs, plusieurs automobilistes dont les pneus ont été dégonflés ont indiqué avoir porté plainte.