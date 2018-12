Nord Franche-Comté : " c'est la fin des ronds-points, pas des gilets jaunes ! "

Franche-Comté, France

Sur ordre des préfectures, la dispersion est en marche. Ce mercredi, une centaine de gendarmes ont fait évacuer le campement de l'Isle sur le Doubs et procédé au nettoyage du site. Dans le pays de Montbéliard, tous les ronds-points ont été libérés.

Dernières poches de résistance dans le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, les forces de l'ordre négocient avec les manifestants. A Grandvillars, les camions étaient encore bloqués ce mercredi. Les gilets jaunes vont rester mobilisés. Ils vont déplacer leur campement d'ici vendredi sur un terrain privé prés du rond point. " C'est la fin des ronds-points parce qu'on nous oblige à partir. On n'est pas trop d'accord. On nous met la haine et nous mettre la haine, cela veut dire violence. Après les fêtes, ce sera d'autres méthodes plus fortes, on y a déjà réfléchi " explique un des porte-paroles. A Menoncourt, les gilets jaunes ont déplacé leur cabane dés mardi soir sur un terrain privé. Au rond point Cora d'Andelnans, il n'y a plus personne. A Héricourt, les gilets jaunes sont à la recherche d'un terrain privé eux aussi pour installer leur campement.

Ordre d'évacuation à Bavilliers

A Bavilliers, certains gilets jaunes font de la résistance. Ils n'étaient plus que trois ce mercredi matin mobilisés au rond point de la Charmeuse contre une soixantaine au plus fort de la protestation. Ici, l'ordre d'évacuation a été donné par le cabinet de la préfète. " On doit évacuer avant samedi soir car on n'a plus d'autorisation pour rester là. J'ai dit qu'on ne pouvait pas avant la fin du week-end car les bonhommes travaillent. On ne va pas, nous les femmes, se taper tout le travail. Ils nous ont donc accordé jusqu'à dimanche. Certains vont récupérer des palettes, d'autres du bois. On va se débrouiller avec des remorques et on fera des voyages" indique Catherine, porte-parole des manifestants. Ce mouvement a crée des liens à tel point que certains gilets jaunes de Bavilliers passeront les fêtes ensemble.

Les propositions de Macron ? On a perdu notre temps ! - Jérôme, gilet jaune de Grandvillars

Beaucoup de gilets jaune considèrent qu'ils n'ont rien obtenu dans ce bras de fer avec le gouvernement entamé le 17 novembre. La hausse de 100 euros pour les salariés payés au Smic ou encore la disparition de la CSG pour les petites retraites ne suffisent pas. " On a perdu notre temps car Macron ne nous entend pas. Le Smic, 100 euros, c'est de la poudre aux yeux. La prime de Noël, je ne m'y attends pas" explique Jérôme, salarié d'un bureau d'études, mobilisé depuis le début au rond point de Grandvillars.

Encore plus déterminés en 2019 ?

C'est la fin des ronds-points mais pas des gilets jaunes. C'est aujourd'hui l'état d'esprit des manifestants qui l'assurent : ils feront encore faire parler d'eux en 2019 avec d'autres actions.