Nord Franche-Comté : le roundup disparaît des rayons

Franche-Comté, France

La loi a été votée en 2015 et entre en application ce mardi 1er janvier : les pesticides chimiques sont interdits à la vente et à l’usage pour les particuliers. L’épandage dans vos jardins du fameux "Roundup", composé de glyphosate pour lutter contre les mauvaises herbes, est donc banni. La mise sur le marché et la vente de ces produits aux non professionnels sont interdites.

Une transition en douceur dans les magasins

Chez les professionnels, la transition s'est faite en douceur puisque le changement des produits a été acté il y a trois ans. Le retrait des produits phytosanitaires à base de molécule de synthèse s'est fait progressivement.

" Certains fabricants ont repris des produits naturels qui existaient il y a quelques années et qui n'avaient plus le vent en poupe. Il y aura toujours du choix pour les clients" assure Thierry Waltz, directeur de Ma Jardinerie à Botans dans le Territoire de Belfort.

Une liste remis à jour

Le Ministère de l'Agriculture a récemment remis à jour la liste des produis interdits comme le roundup. " Ce produit est remplacé par de l'acide pélargonique, une molécule avec une incidence différente. Il va brûler la plante sans aller jusqu'aux racines. Ce qui veut dire qu'il faudra traiter plus souvent que ce qu'on faisait avec le glyphosate" précise Thierry Waltz. Certaines variétés d'anti-limace par exemple restent autorisés.

Changer ses habitudes au jardin

Certains clients de jardinerie n'ont pas attendu le 1er janvier pour changer leurs habitudes. " J'ai pris un autre dérivé pour les mauvaises herbes comme mélanger du vinaigre avec du savon, des choses comme cela ou d'autres produits que j'achète et qui ne sont pas nocifs" explique Serge de Montbéliard.

Insecticides et autres herbicides jugés nocifs pour l’environnement ne doivent plus être conservés dans les maisons et être déposés dans les déchetteries.

Retrouvez ici la liste des pesticides interdits.