Nord Franche-Comté : les agences Pôle Emploi restent ouvertes

Un CSE régional, Comité Social et Economique, se tient ce mercredi en visioconférence chez Pôle Emploi. Avec l’ouverture des agences pendant le reconfinement, les syndicats veulent des garanties et s’assurer que le télétravail se développe.

Fermées durant le premier confinement au printemps dernier, elles sont ouvertes à la demande du gouvernement pour la continuité du service public. Les agences de Pôle Emploi fonctionnent aux horaires habituels depuis le reconfinement. La direction développe le télétravail mais un accueil physique est encore assuré notamment le matin avec les normes sanitaires liées au covid dans les cinq agences du nord Franche-Comté (l’après-midi, les conseillers ne reçoivent les demandeurs d’emploi que sur rendez-vous).

Deux tiers du personnel en capacité d’être en télétravail

Les agences sont en capacité de mettre deux tiers du personnel en télétravail, le dernier tiers assurant une présence dans les agences. « Obligatoirement, nous aurons des agents affectés au travail de l’accueil, de la réception public et de l’inscription. Mais tous les autres auront la possibilité de télétravailler. On ne fera venir les demandeurs d’emploi que pour des besoins liés à leur situation et quand nous avons un véritable service à leur rendre », explique Eric Schmidt, directeur territorial délégué de Pôle Emploi sur le Doubs et le Territoire de Belfort.

La fermeture serait la plus sage des décisions – Emmanuelle Perrin, déléguée CFDT

Les syndicats auront beaucoup de questions à poser ce mercredi aux représentants de leur direction. La CFDT, majoritaire, s’inquiète notamment pour la santé des demandeurs d’emploi et des salariés dans les agences. « Rester ouvert c’est faire prendre des risques à notre public et aux collègues alors que cet accueil peut se faire par internet ou par téléphone. Au vu des cas de malades et des cas contacts dans nos agences, la fermeture serait la plus sage des décisions », indique Emmanuelle Perrin délégué régional CFDT. Le syndicat demande aux usagers de limiter les déplacements sauf en cas d'urgence.

Agences ouvertes : des demandeurs d’emploi soulagés

Voir les agences de Pôle Emploi toujours ouvertes est une bonne nouvelle pour la plupart des demandeurs d’emploi. C’est le sentiment qui domine à l’agence de la rue Thiers à Belfort qui fonctionne, elle aussi, sur le mode habituel. Certains avaient mal vécu le confinement du printemps, quand l’agence avait fermé de longues semaines. « C’est important que ce soit ouvert, de venir sur place. Les conditions d’accueil et de sécurité sont respectées », explique Boubacar, 35 ans, en recherche d’emploi et venu ce mardi matin apporter un papier directement au guichet. Comme lors de chaque fin de mois, les demandeurs d’emploi doivent « pointer », réactualiser leur droit à l’indemnisation chômage comme Samia 46 ans qui a besoin de ce contact humain. « Réactualiser, on peut le faire par téléphone ou par internet mais là je suis venue ici car j’avais zappé. C’est mieux d’avoir le contact. On a beau être sur internet, il y a des fois où on ne peut pas accéder », explique cette belfortaine.

Pôle Emploi à distance : mode d'emploi

Pôle Emploi informe ses usagers que ses conseillers restent mobilisés à distance pour les accompagner par téléphone au 3949 et par email via leur espace personnel sur pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence », ou sur l’application mobile « Mon espace », rubrique « Mon conseiller »). Les entreprises doivent contacter le 3995 ou communiquer par email pour avoir toutes les réponses à leurs questions et leurs besoins. L’ensemble des services de Pôle emploi est disponible à distance. Sur le site messervices.pole-emploi.fr, les demandeurs d’emploi pourront notamment consulter les services conçus pour les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi ou trouver une formation.