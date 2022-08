Nord: Gérard Vignoble, ancien maire de Wasquehal est mort

Originaire de Roubaix, Gérard Vignoble a dirigé la ville de Wasquehal pendant 37 ans, il a été retrouvé mort chez lui dans sa maison de Dinard (Ille-et-Vilaine). L'ancien maire PS également député et conseiller départemental a laissé à ses proches le souvenir d'un homme loyal et dévoué à sa commune. Ses obsèques seront célébrées à Wasquehal où il a toujours souhaité être inhumé.

"C'est lui qui a bâti le Wasquehal d'aujourd'hui"

Pour David Thiébaut, ancien proche de Gérard Vignoble " Il a récupéré une ville où il y avait tout à faire. C'est lui qui a bâti le Wasquehal d'aujourd'hui pour en faire une des plus grandes villes de la métropole." Et pour cause en six mandats la population de la ville est passée de 13 000 à 20 000 habitants. Une hausse de la population en lien avec l'implantation à Wasquehal de quelques 700 entreprises. Et pour répondre aux besoins d'une population en constante augmentation la ville s'était dotée de deux stations de métro ainsi que de plusieurs infrastructures sportives.

Une condamnation pour détournement de fonds publics

Membre de l'UDI, Gérard Vignoble a pu compter sur de nombreux soutien dans sa famille politique, mais aussi d'ailleurs. Le plus marquant, un certain candidat à l'élection présidentielle de 1981, qui ne manquera pas de le rappeler à son retour en 1983 : François Mitterand. Des six mandats successifs de Gérard Vignoble on retient également les affaires judiciaires. En 2016, et alors qui vient de perdre sa mairie deux ans plutôt face à l'actuelle maire Stéphanie Ducret, celui qui a régné en maître pendant 37 ans sur sa ville est condamné pour détournement de fonds et bien publics. En cause des dépenses en frais de représentation, des repas, des achats de carburant sans rapport avec ses fonctions. Jugé en appel par la Cour d'Appel de Douai il avait écopé de 6 mois de prison avec sursis et 5000 € d'amende.