Nord-Isère : deux adolescents passionnés d'audiovisuel et de journalisme lance "le JT de Saint-Chef"

Baptiste Vuylsteke et Marie Valentin sont passionnés d'audiovisuel et de journalisme. Ils ont travaillé une quarantaine d'heures sur cette première édition de leur JT.

C'est comme si la caméra et le micro n'avait déjà plus trop de secrets pour eux. Deux adolescents de Saint-Chef, commune du Nord-Isère, se lancent dans la réalisation d'un journal télévisé sur leur village. La première édition du "JT de Saint-Chef" vient d'être mise en ligne sur YouTube le 21 octobre. Les deux journalistes en herbe, Marie Valentin et Baptiste Vuylsteke veulent réaliser un JT par mois car ils sont passionnés d'audiovisuel et de journalisme.

Un petit plateau télé à la maison

Tout a commencé avec leur participation à un projet de web radio au collège et un projet sur les fake news, les fausses informations, en art plastique. Aujourd'hui, ils veulent aller plus loin. "On a placé un fond vert pour mettre une photo de l'abbatiale quand Marie est sur le plateau, on a aussi mis des lumières pour éclairer le fond vert, un trépied pour la caméra" décrit Baptiste. Le plateau est installé chez lui.

Le journal de Saint-Chef dure un petit quart d'heure et les deux amis d'enfance sont complémentaires. "Baptiste, qui fait de l'audiovisuel et depuis tout petit, énormément de montage, dans la réalisation. Moi, je suis plutôt à l'aise à l'oral. J'adore m'exprimer, aussi à l'écrit pour créer les interviews" explique Marie même si au cours de la réalisation, ils se consultent sur tout.

40H de travail pour le premier JT

Ensemble, ils vont à la rencontre des habitants de Saint-Chef mais aussi des commerçants, des représentants de clubs sportifs... et le travail est énorme. "Il fallait créer tous les visuels, on a un logo maintenant, il fallait créer les musiques, toutes les musiques je les ai composées pour le JT" raconte Baptiste. "Ça nous a pris beaucoup de temps, on est à 40H de travail mais comme on a déjà toutes ces bases, on va perdre moins de temps sur les autres JT et être plus efficaces."

Baptiste est en 1ère, Marie en 3e, alors pour tenir le rythme, il va falloir être rigoureux. "On a tous les deux des examens à la fin de l'année donc c'est vrai que pour s'y tenir, ça va être compliqué mais on va y arriver !" sourit Marie. "Il faudra prendre de l'avance, par exemple faire des reportages à l'avance, c'est une question d'organisation parce que mine de rien, c'est énormément de travail" complète Baptiste.

Au fil des éditions, ils espèrent que leurs JT vont convaincre car "au début, c'était un peu compliqué étant donné que c'était un projet mais de jeunes, et parfois on ne fait pas trop confiance justement aux jeunes et on se dit : c'est quoi ce projet, est-ce qu'il va vraiment aboutir" témoigne Marie, mais les nombreux retours sur la première édition sont positifs. Une belle expérience pour tenter de travailler plus tard au cinéma ou à la télé pour Baptiste et en tant que journaliste pour Marie.