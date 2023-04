Nord-Isère : pour soulager leur dos, des salariés du traiteur Pierre Martinet portent des exosquelettes

Ils sont bien plus discrets que ceux que l'on voit dans les films de science-fiction mais ils changent le quotidien de deux salariés de l'entreprise Pierre Martinet à Saint-Quentin-Fallavier en Nord-Isère. Depuis une petite année, deux d'entre eux travaillent avec des exosquelettes. En charge de la préparation des commandes chez le "traiteur intraitable", cet outil permet de soulager leur dos.

Pendant un an, des recherches et des études ont été faites pour trouver sur quel poste l'équipement serait le plus intéressant et déterminer quel type d'exosquelette serait le plus adapté. À l'issue de ces recherches, sur une trentaine de personnes chargées de la préparation des commandes, deux ont choisi de continuer de travailler en portant cette ceinture lombaire équipée de vérins.

Beaucoup moins de douleurs au niveau du dos

Une révolution pour prévenir les troubles musculosquelettiques dans le domaine de la logistique. "En fait quand je prends les colis, ce sont les vérins qui prennent le poids plutôt que mon dos" décrit Guillaume Garcia, salarié du traiteur depuis trois ans. Lui et ses collègues déplacent en moyenne 400 colis par heure. Les boîtes pèsent autour de 2kg mais cela peut monter jusqu'à 4kg.

Guillaume et Valérie peuvent porter plusieurs colis en une seule fois beaucoup plus facilement grâce à leur exosquelette. © Radio France - Noémie Philippot

Le jeune homme ne se voit plus travailler sans cet exosquelette. "Je pourrais faire une journée sans, mais au bout de deux ou trois jours sans, je sais que j'aurais mal au dos" explique-t-il. Pour que l'outil puisse être réparé, Guillaume Garcia a déjà retravaillé sans pendant quelques jours. "Dès qu'il est arrivé, j'avais limite la larme à l'œil tellement j'étais content de l'avoir" et il l'assure, il aurait peut-être démissionné sans cet équipement.

Plus de confort mais pas plus de productivité

Travailler avec un exosquelette nécessite tout de même des adaptations, notamment dans les gestes. Les préparateurs ne peuvent plus se pencher très en avant par exemple et cela change les habitudes de Valérie. À bientôt 52 ans, elle affiche 31 années d'ancienneté chez Pierre Martinet. "Je ne le porte pas tous les jours parce que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de porter" explique-t-elle, "mais je le porte quand je reviens de vacances, quand j'ai mal au dos et ça me soulage." Elle pense progressivement le porter de plus en plus, même si son dos a déjà subi les années de travail.

La ceinture empêche la colonne d'être comprimée. Ce confort pour les salariés ne doit cependant pas être synonyme d'une plus grande productivité assure Eric Roudet, le responsable de la partie expédition sur le site de Saint-Quentin-Fallavier. "Comme on leur dit, le but de l'exosquelette, ce n'est pas de les transformer en robocop. C'est de les aider au quotidien. Ce n'est pas le but d'augmenter la productivité du préparateur. L'exosquelette est là pour prendre soin du préparateur."

D'ici quelques années, il aimerait que toute son équipe puisse travailler avec un exosquelette. Chacune de ces ceintures haute-technologie ont coûté 7.000 euros à l'entreprise.