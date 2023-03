Nord-Isère : une randonnée de plusieurs jours pour lutter contre les violences conjugales

Lorsqu'elles arrivent dans le village de Vasselin en Nord-Isère, on les entend rire. Pourtant, le sujet sur lequel elles veulent alerter est lourd : celui des violences conjugales. Ces femmes se sont lancées dans une randonnée de quatre jours entre La Tour-du-Pin et Morestel. Elles sont une quinzaine et font partie du groupe de parole des femmes victimes de violences, porté par le centre social Odette Brachée de Morestel et Olympe, le centre de santé sexuelle de La Tour-du-Pin.

Une marche pour retrouver confiance en soi

Le groupe existe depuis 2019 et propose une pratique sportive en lien avec l'accompagnement psychologique. C'est dans le cadre de ce projet sportif que cette marche, baptisée "Plus fortes ensemble" s'est organisée. "On cherchait un projet qui permettait aux femmes de restaurer la confiance en elles" explique Judith Bruckner, co-animatrice du groupe de parole. "Le fait de se lancer des défis et de les réussir permet de restaurer la confiance en soi" et c'est de ce constat qu'est venue l'idée de cette randonnée.

Sur les chemins du Nord-Isère, impossible de rater les participantes, avec leur t-shirt jaune. Valérie porte fièrement le sien. "C'est arriver à se surpasser pour défendre notre cause !" Elle a subi des violences pendant plus de dix ans. Cette marche est très importante pour elle, "pour que ça s'arrête, parce qu'il y en a énormément. Et puis pour que les femmes arrivent à parler, parce que c'est compliqué, les gens ne nous croient pas. Pour voir qu'elles ne sont pas toutes seules."

Les communes se mobilisent autour de cette marche

Tout le monde peut rejoindre les marcheuses pour tout ou une partie de la randonnée. "On a aussi des messieurs qui ont marché avec nous" souligne Marie-Agnès, arrivée il y a quelques mois dans le groupe de parole. C'est important pour, qu'il n'y ait "pas seulement les femmes qui nous soutiennent mais aussi les hommes. Qu'on prenne tous conscience et qu'on se batte ensemble."

Le groupe de randonneuses lors de son passage par la petite commune de Vasselin en Nord-Isère. © Radio France - Noémie Philippot

Ces battantes sont accueillies par les mairies du parcours pour la nuit et cela les aide de voir qu'on se mobilise autour d'elles selon Judith Bruckner, l'une des porteuses du projet. "C'est quelque chose qui fait du bien parce que souvent, quand on est victime de violences conjugales, on a l'impression d'être tout seul. Tout seul face au monde et face à la personne violente."

Cette randonnée doit permettre de "sensibiliser le public sur notre territoire à nous, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui existe pour les femmes victimes de violences" estime Judith Bruckner. "Le fait de faire des actions comme celle-ci permet de ramener ce problème-là un peu plus à la lumière."

Sur leur trajet et pour leur arrivée à Morestel, il y a des stands, des expositions sur les violences conjugales pour porter encore un peu plus le combat. L'arrivée est prévue le samedi 1er avril en début d'après-midi. Le parcours détaillé et les changements en fonction de la météo sont disponibles sur la page Facebook de l'opération "Plus fortes ensemble."