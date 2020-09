Nord : l'obligation de fermer à minuit 30 généralisée à l'ensemble des restaurants, bars et magasins de nuit

Le préfet du Nord durcit les mesures pour lutter contre le coronavirus dans le département. Dès mercredi 9 septembre, les restaurants, les bars, les débits de boissons, et les commerces d'alimentation générale sont obligés de fermer entre minuit et demi et 6h du matin, pendant au moins 15 jours.

A cause de l'augmentation de la circulation du coronavirus dans le département du Nord, le préfet étend l'obligation de fermeture la nuit pour les restaurants, bars et magasins d'alimentation. Ils doivent fermer leurs portes de minuit et demi à 6h du matin dès mercredi 9 septembre, et ce pour 15 jours au moins.

La mesure était déjà mise en place depuis samedi dans la métropole lilloise, où le nombre de cas de Covid 19 pour 100 000 habitats est le plus haut. Mais désormais, c'est tout le département qui est concerné. Dans le Nord, le taux d'incidence est de 89,5 cette semaine, contre 64,3 il y a 7 jours : il augmente rapidement.

Cette mesure s’accompagnera du renforcement des contrôles et des verbalisations, précise la Préfecture du Nord. Sur plus de 870 contrôles d'établissements depuis la mi-août, 52 verbalisations pour non respect des consignes ont été adressées.