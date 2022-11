Nord : la lutte contre les logements insalubres va s'intensifier

Le département est l'un de ceux qui concentrent le plus d'habitations insalubres : à lui seul, il représente 16% des logements insalubres recensés en France. Soit 70 000 maisons ou appartements présents notamment dans la Sambre-Avesnois (Maubeuge, Fourmies), Le Valenciennois (Denain), la métropole lilloise (Roubaix, Tourcoing, Lille,...). Même si le travail réalisé par les services d'hygiène et de sécurité des communes concernées est "très efficace" selon le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, il y a encore du chemin à faire pour en terminer avec ce type de logements indignes.

"Lutter contre l'insalubrité est un marathon, il faut de la ténacité pour que cela bouge" - Georges-François Leclerc

De fortes amendes pour les propriétaires indélicats

La quasi-totalité de ces logements se trouve dans le parc locatif privé. Les propriétaires, volontairement ou par manque de moyens, ont laissé les logements se dégrader au fil du temps pour aboutir à des situations scandaleuses : risque d'électrocution avec des fils qui pendent, des prises défaillantes, risque de maladie respiratoire pour les enfants et les personnes âgées avec de l'humidité et des moisissures ou encore désordre structurel. Après constatation de l'insalubrité, les services de l'Etat accordent un délai au propriétaire pour remettre en état. Si ce délai n'est pas respecté, le propriétaire risque d'être sanctionné par "une astreinte journalière, c'est-à-dire une amende pouvant aller jusqu'à 1 000€ par jour de retard, précise Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la Préfecture . On a vraiment un éventail très large d'options possibles et à la fin c'est l'Etat qui gagne et surtout les locataires qui sont dans des logements qui ne posent plus de risque pour leur santé et leur sécurité".

Franck Mordacq, directeur régional des finances publiques et Georges-François Leclerc, préfet du Nord © Radio France - Stéphane Barbereau

Si un propriétaire refuse de réaliser les travaux, c'est l'Etat qui va se substituer à lui mais se fera "rembourser" les frais engagés en recouvrant les sommes auprès du propriétaire.

Des locataires protégés

Il faut savoir que les locataires qui signalent une insalubrité sont ensuite protégés par la loi : le propriétaire est obligé de les reloger ou à défaut la commune ou les services de l'Etat. Le paiement des loyers est suspendu tout comme le versement de l'allocation logement. 1 300 signalements ont été réalisés en 2021 dans le département du Nord qui ont donné lieu à 300 arrêtés préfectoraux.

Depuis le début de l'année, 104 propriétaires ont dû payer 500 000€ d'amende pour logement insalubre.

Ces chiffres ont été multipliés par 4 en deux ans insiste le préfet du Nord qui envoie donc un message très clair aux propriétaires peu regardants sur la salubrité et la dangerosité éventuelle du bien qu'ils louent.

Si vous pensez habiter dans un logement insalubre, vous pouvez contacter votre maire ou l'agence régionale de santé.