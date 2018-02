Lille, France

C'est une grogne qui monte dans certaines mairies. Depuis que les communes ont "récupéré" sans le demander la compétence de la signature des Pacs, les Pactes civils de solidarité. 192 000 ont été célébrés en 2016, 3 000 supplémentaires par rapport à 2015. Jusqu'au 1er novembre 2017, ces Pacs étaient signés dans les tribunaux d'instance (ou chez le notaire), mais depuis cette date ce sont les communes qui ont charge cette compétence. Du travail supplémentaire...sans compensation financière de la part de l'Etat.

Et ça agace le président de l'Association des maires du Pas-de-Calais André Flajolet "Les communes ont été mises devant un fait accompli, l'Etat ne nous donne pas d'argent et puis surtout on se retrouve avec plus de Pacs à signer que ce qui nous avait été dit au départ. Dans les petites villes on s'en sort avec le maire ou ses adjoints. Mais dans les plus grandes communes, il faut réorganiser certains services, voire embaucher du personnel".

Du redéploiement ou des embauches dans plusieurs mairies

Ainsi à la mairie de Roubaix, du personnel a été redéployé pour amener du renfort au service de l'état-civil. Le maire d'Arras Frédéric Leturque a dû renforcer son service. A Douai, le premier magistrat Frédéric Chéreau explique que la ville célèbre une quinzaine de Pacs par mois "Mais je crains que ce chiffre augmente au printemps au moment de la saison des mariages et des Pacs. Et là on risque d'être un peu débordés". La mairie de Douai qui se retrouve aussi avec une surcharge de travail lié à la nouvelle procédure pour les papiers d'identité.

"Auparavant chaque mairie pouvait délivrer des cartes d'identité ou des passeports, désormais cette compétence est regroupée dans certaines communes plus importantes, dont Douai. Et cela occasionne une surcharge d'activité" complète l'élu. A Arras, le maire Frédéric Leturque nous explique qu'il a dû redéployer du personnel et recruter un CDD.

A Lille, 251 Pacs déjà signés en mairie

A Lille, plus grande ville de la région, 251 Pacs ont été signés depuis le 1er novembre, c'est deux fois plus que le nombre de mariages. "Nous avons bénéficié de trois agents supplémentaires pour absorber la charge de travail en plus. Car nous célébrons des Pacs deux jours par semaine, explique Malika Kassa, la responsable de l'état civil. Le mardi et le vendredi, nous avons 24 créneaux dans la semaine et tous sont pris. Mais nous ne sommes pas débordés car la transition était très bien préparé et nous avons pu former les agents, en partenariat avec le Tribunal".

En mairie de Lille, trois agents supplémentaires depuis le 1er novembre Copier

Enfin, il a fallu récupérer tous les dossiers papiers des Pacs signés depuis 1999 au Tribunal de Lille. Et ça représente...83 mètres de linéaire !