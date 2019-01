Nord-Pas-de-Calais : le recensement commence jeudi dans 370 communes

Par Emma Sarango, France Bleu Nord

A partir de jeudi 17 janvier et jusqu'au 23 février, 370 communes du Nord-Pas-de-Calais seront concernées par la campagne 2019 de recensement de l'INSEE. Etes vous concernés ? Comment ça marche ? On vous aide à y voir plus clair.