Nord-Pas-de-Calais : où le port du masque est-il obligatoire sur les marchés ?

Il va falloir ressortir le masque sur un certain nombre de marchés du Nord-Pas-de-Calais. Face à la hausse des indicateurs de propagation du Covid-19, les municipalités sont de plus en plus nombreuses à prendre cette décision. Le masque sera donc obligatoire ce week end dans au moins quatre marchés de la Côte d'Opale, et deux marchés du Nord.

Voici la liste des communes concernées par la mesure à compter de ce week - end :

- Wissant

- le Touquet

- Wimereux

- Marquise

- Hesdin

- Bailleul