Nord-Touraine : un projet de centre éducatif fermé fait débat à Beaumont-Louestault

Il y a un début de zizanie dans la petite commune de Beaumont-Louestault, près de Neuillé-Pont-Pierre, qui pourrait voir arriver d'ici 2023 un centre éducatif fermé, comme annoncé par nos confrères de la Nouvelle-République. "Il n'y a rien de signé" tempère le maire Jean-Paul Robert, qui fait face à une fronde de certains de ses habitants et surtout de son opposition municipale, qui a distribué des tracts ces derniers jours. "Ce qui nous gêne c'est que le maire a mené ce projet en catimini" affirme le chef de file de l'opposition, Nicolas Galdéano, "le deuxième point c'est l'emplacement de ce centre, c'est le bourg de Beaumont qui est visé et il n'est absolument pas calibré pour ce projet, encore moins la parcelle envisagée qui est enclavée dans un secteur pavillonnaire."

"Je ne me mettrai pas en travers de ma population - Jean-Paul Robert, le maire

Les centres éducatifs fermés ont pour objectif la réinsertion de mineurs délinquants multirécidivistes. La meilleure alternative à la prison, pour ses défenseurs. Il en existe une cinquantaine en France selon la préfecture d'Indre-et-Loire, aucun en région Centre-Val de Loire. Le centre de Beaumont-Louestault doit être construit sur une parcelle de champ, sur un terrain qui appartient à Val Touraine Habitat, à 800m de la mairie.

Selon le maire, une réunion devait avoir lieu avec l'association SOS Jeunesse, en charge de la gestion de la structure, afin de présenter le dispositif. Mais elle a dû être reportée après la protestation de plusieurs habitants. L'élu assure de ne pas avoir de position définie à ce sujet, tant qu'il n'a pas en sa possession tous les éléments, "je voulais attendre des renseignements pour savoir ce qu'était un centre éducatif fermé" dit Jean-Paul Robert, qui reconnaît que "l'emplacement n'est peut-être pas idéal pour installer un centre comme celui-ci." "On a déjà eu l'expérience du groupe SOS dans notre village avec des enfants bien plus jeunes sans casier judiciaire, simplement pour les remettre en activité, ça se passait bien. Mais là on passe à un autre degré que je ne connais pas. J'attendais des renseignements mais vu la tournure des événements, je ne me mettrai pas en travers de ma population."

C'est une structure qui peut vivre dans son environnement sans aucune problématique publique - Marie Lajus, préfète d'Indre-et-Loire

L'élu assure que le sujet sera débattu en conseil municipal et sera suivi d'une consultation citoyenne si cela s'avère nécessaire. "Le maire nous a reçu de manière individuelle en nous disant "moi je suis sur ce dossier ainsi que mes sept adjoints" " rétorque Nicolas Galdéano, "donc si le maire renverse la vapeur c'est tant mieux. On va vers de la concertation, en espérant que les choses ne soient pas déjà faites."

Du côté de la préfecture, on tente de rassurer. "Les centres éducatifs fermés, ce sont de toutes petites structures qui accueillent une douzaine de jeunes très accompagnés par des travailleurs sociaux, des éducateurs qui sont en permanence avec eux", explique la préfète d'Indre-et-Loire Marie Lajus. "Il y a une volonté forte de l'État de créer un centre éducatif fermé dans la région Centre-Val de Loire et vraisemblablement dans le département d'Indre-et-Loire. Parce que nous n'avons pas cette structure et que nous en avons besoin. Il faut évidemment qu'elle puisse se construire avec les collectivités et les habitants. Un centre éducatif fermé est une structure qui peut vivre dans son environnement sans aucune problématique publique. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater personnellement dans d'autres départements où j'en ai vu fonctionner, sans aucun problème pour le voisinage."