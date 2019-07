Nord : une application pour aider les gendarmes de l'opération tranquillité vacances

Les maisons jaunes ont été visitées il y a plus de 24 heures, celles en noires il y a plus de 96 heures

Hallennes-lez-Haubourdin, France

C'est devenu un classique de l'été : l'opération tranquillité vacances qui vous permet de partir l'esprit léger ! Vous signalez à la police ou à la gendarmerie votre départ et les forces de l'ordre s'engagent à surveiller votre maison en votre absence pour lutter contre les cambriolages. Un service gratuit qui convainc de plus en plus de Nordistes chaque année et qui est d'autant plus efficace que les gendarmes bénéficient désormais d'une application qui facilite leur mission de reconnaissance.

Un code couleur selon la date de passage

Avant de grimper en voiture, c'est en effet sur son smartphone que Matthieu Delcroix, gendarme à Hallennes-Lez-Haubourdin près de Lille, prépare sa patrouille. Sur l'écran s'affichent de petites maisons vertes, oranges, rouges et noires. "En vert, les maisons ont été visitées il y a moins de 24 heures ; en noir, celles qui n'ont pas été visitées depuis plus de 96 heures" explique le gendarme. "Nous partons donc ce matin dans le Sud de notre zone de couverture où il y a plus de maisons noires".

Après cinq minutes de trajet, la patrouille arrive devant l'une de ces résidences. "Nous remarquons ici un grillage affaissé et en partie coupé" s'inquiète Matthieu Delcroix qui fait alors le tour de la maison avant de revenir tout sourire. "Il n'y aucune trace d'effraction, tout va bien ici". Le gendarme inscrit alors ses observations, sa date et son heure de passage sur l'application. "La petite _maison devient verte sur l'écran_, on peut passer à la suivante"

Un système dissuasif pour les cambrioleurs

Ce nouveau système est un gain de temps pour les gendarmes. "Avant il fallait qu'on emporte le gros classeur et cela arrivait qu'il y ait des erreurs, un formulaire glissé trois pages plus loin mais qui concernait la même rue, _on faisait trop d'aller-retour_" se souvient Matthieu Delcroix. Mais surtout, cela permet aux patrouilles d'être plus efficaces. "Par définition, plus l'on passe régulièrement, plus l'on minimise le risque de cambriolage" explique le Lieutenant Benjamin Wayolle, commandant de la brigade d'Hallennes-Lez-Haubourdin."Si les malfaiteurs voient passer régulièrement des patrouilles, ils vont se dire qu'ils ont plus de risques d'être attrapés"

Dans les dix communes de la circonscription d'Hallennes-lez-Haubourdin, 150 à 200 propriétaires sont inscrits pour l'opération tranquillité vacances. Si vous êtes aoûtien, il est encore temps de vous inscrire sur Internet ou auprès de la gendarmerie ou commissariat les plus proches de chez vous.