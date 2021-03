Nordahl Lelandais lié à la mort de Thomas Rauschkolb en 2015 ? La justice ordonne de nouvelles expertises

Thomas Rauschkolb a été retrouvé mort en décembre 2015 à Grésy-sur-Aix (73). Il avait 18 ans et sortait d’une discothèque. La justice a ordonné, le 9 mars, l’exhumation de son corps en Alsace. La famille fait le lien entre cette affaire et Nordahl Lelandais, le tueur de Maëlys et du caporal Noyer.