C'est maintenant officiel, Nordi Mukiélé rejoint Montpellier.

Le défenseur Mayennais, le plus jeune joueur à avoir porté les couleurs du Stade Lavallois en pro, a satisfait ce jeudi à la visite médicale et s'est engagé avec le club de Louis Nicollin.

On parle d'un transfert de l'ordre de un million et demi d'euros ce qui en ferait le plus beau ´´coup financier' du club Mayennais.