Norges-la-Ville : Emmaüs reçoit un chèque de 69 000 euros de la part de la Carsat

Ce jeudi à Norges-la-Ville, la caisse de retraite Carsat de Bourgogne France-Comté a remis officiellement un chèque de 69 000 euros aux centres Emmaüs de la région. La caisse de retraite a répondu à l'appel aux dons lancé mi-avril par l'association. Pendant le confinement, la fermeture des magasins, principale source de revenu d'Emmaüs, a entraîné de lourdes pertes. Emmaüs France estime que le manque à gagner s'élève à 5 millions d'euros au niveau national.

Faire des aménagements pour les personnes âgées des centres Emmaüs

"On a entendu l'appel aux dons qui a été fait et en tant qu'organisme de sécurité sociale, on a aussi vocation à faire en sorte que l'on ait du lien social, et de la prévention du bien-vieillir. Or il se trouve que les communautés d'Emmaüs accueillent aussi des compagnons âgés et l'association a été particulièrement éprouvée pendant le confinement", explique Amélie Colomb, directrice adjointe de la Carsat.

De fait, les 69 000 euros sont repartis entre les 8 communautés de la région en fonction du nombre de compagnons retraités hébergés dans chaque centre. Le centre de Norges recevra donc une partie de cette somme. "On pense peut-être installer des barres de sécurité dans les douches, ou faire des douches à l'italienne", pour que les personnes âgées puissent plus facilement faire leur toilette, explique Christelle Prodhon, directrice du centre.