Pays Basque : l'ouverture de la pêche aux carnassiers aurait dû être ce samedi

Ce samedi 25 avril aurait dû être l’ouverture de la pêche aux carnassiers. Mais que brochets, perches et autres sandres restent calme, il n’y aura personne pendant encore quelques temps ! Confinement oblige, les bords des rivières sont vides et ça a des conséquences positives et négatives.