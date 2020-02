Normandie : 8.800 foyers toujours privés d'électricité ce lundi soir

Caen, France

A 18 heures, ce lundi 10 février 2020, 40.000 foyers étaient toujours privés d'électricité en France indique Enedis. Cela concerne principalement la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand-Est. Selon la direction régionale d'Enedis, 8.800 clients normands n'ont toujours pas retrouvé le courant (1 400 dans le Calvados, 2 000 dans l’Eure, 2 300 dans la Manche, 1 100 dans l’Orne et 2 000 en Seine-Maritime). Pour la région, un pic à 22.300 clients coupés a été enregistré vers 4 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi.

Depuis le début de la tempête Ciara, les agents sont sur le terrain pour réparer les dégâts causés. Ainsi près de 450 techniciens Enedis et 100 techniciens prestataires ont été mobilisés ce lundi pour rétablir au plus vite l’électricité aux clients concernés. Un renfort de 38 techniciens Enedis en provenance de Charente-Maritime est arrivé en fin de journée à Pont-Audemer dans le cadre de la FIRE (force d’intervention rapide électricité.

Un camion tout-terrain d'intervention d'Enedis © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Du vent fort encore dans la nuit de lundi à mardi

La direction régional d'Enedis en Normandie prévient. Des épisodes venteux sont encore prévus ce lundi soir et la nuit prochaine. A noter que des épisodes de vents sont prévus dans les prochaines heures et que certains accès restent toujours compliqués, ce qui peut ralentir les interventions des équipes sur le terrain, et donc retarder l’échéance de rétablissement de la clientèle. "On sait aussi que des arbres fragilisés par l'épisode que nous venons de vivre pourraient cette fois plier et venir perturber nos lignes" conclu Jacques Mahé, délégué territoriale Enedis dans le Calvados.

Par ailleurs, c'est l'occasion de rappeler quelques consignes de sécurité : ne touchez pas un fil à terre car il peut encore être sous tension. Il faut signaler tout incident anormal à Enedis en appelant le numéro 09 726 750 + XX (chiffres du département). Et en cas d’usage d’un groupe électrogène individuel, il faut le placer à l’extérieur de l’habitation et couper le disjoncteur.