[direct] Coronavirus : Les dernières informations en Normandie

Emmanuel Macron s'exprimera à nouveau ce lundi soir

Le Président de la République s'exprimera ce lundi soi à 20h. De nouvelles mesures pourraient être annoncées. Le Coronavirus a fait 127 morts et a contaminé 5.423 personnes en France.

Le nombre de cas en Normandie

Dans son dernier point sur la Pandémie de Coronavirus ce dimanche 15 mars, l'Agence Régional de Santé indique que 143 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie, dont 16 nouveaux cas.

Le Calvados est le département le plus impacté avec 57 cas (Dont 7 nouveaux), 30 cas ont été enregistrés dans la Seine-Maritime (7), 28 dans la Manche (1), 25 cas dans l'Eure (0) et 3 cas dans l'Orne (1).

19 personnes sont hospitalisées : 4 personnes dans le Calvados, 1 dans la Manche, 8 dans la Seine-Maritime, 5 dans l’Eure et 1 dans l’Orne. 1 personne est décédée le 6 mars.

La Rectrice de Normandie invitée sur notre antenne

Christine Gavini Chevet était notre invitée ce lundi matin sur notre antenne.

La continuité pédagogique . Les professeurs travaillent pour préparer des devoirs que les élèves pourront faire tout au long de ce confinement : des travaux sur des photocopies, les environnements numériques de travail (Par exemple Pronote au collège) où les professeurs peuvent déposer des travaux et un grand dispositif via le centre national d'éducation à distance (CNED) avec ma classe à la maison (série de cours où l'on peut se connecter) et la classe virtuelle que l'on souhaite beaucoup développer en Normandie

Certains parents ont déjà été alertés et ont reçu les URL mais tout va se mettre en place dans la journée d’aujourd’hui (Lundi). Chaque professeurs va expliquer aux élèves comment il va travailler et à partir de demain (mardi) on va être en mode habituel et nous demandons aux professeurs de maintenir tous les jours un contact avec leur classe.

Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou de matériels, il existe un certain nombre de tablettes et d'ordinateurs. Des référents numériques vont aider les familles à se connecter.

La C.C.I. de Normandie répond aux entreprises

La Chambre de commerce et d'industrie de Normandie amis en place en lien avec les services de l'Etat un numéro pour répondre aux interrogations des entreprises. Il s'agit du 02.32.100.520.

Le Site de la CCI propose également des solutions d'accompagnement.

Le SM Caen réagit par le sourire

Le centre de formation du club de football normand a été fermé et les internes renvoyés dans leur famille. Le groupe professionnel reste également à la maison avec la suppression des entraînements au moins pour la semaine.

Le responsable des réseaux sociaux du Stade Malherbe Caen a pris le parti d'en sourire via un tweet sur le programme de la semaine.