Entre préventions et sanctions, le comité régional olympique et sportif normand se mobilise pour faire face aux violences sexistes et sexuelles. Sa vice-présidente en charge du sujet, Bénédicte Ouvry, était l'invité de France bleu Normandie, ce mardi 10 mai.

Normandie : ce que fait le Comité régional olympique et sportif face aux violences sexistes et sexuelles

"On va vers une tolérance zéro parce que l'on ne pratique pas le sport pour être victime de ces violences", assure Bénédicte Ouvry, vice-présidente du CROS, Comité régional olympique et sportif, en charge des questions de violences sexistes et sexuelles dans le sport en Normandie.

Je lance un appel pour que les clubs normands viennent signer notre manifeste

"Il y a des enquêtes en cours dans la région comme dans toute la France, c'est le même combat pour tout le monde, poursuit-il. Après un témoignage, il y a une enquête administrative, une enquête judiciaire, puis la mise à l'écart de l'éducateur."

Le CROS de Normandie a lancé un manifeste contre ces violences et invite les clubs à le signer. "Aujourd'hui, on est que à 225 clubs sur 7 500, révèle-t-elle. Je lance un appel, pour que tous les clubs s'unissent et viennent signer ce manifeste."

Le Comité régional olympique et sportif travaille en lien avec des associations comme Colosse aux pieds d'argile et organise des journées de prévention comme ce lundi 9 mai à Mont-Saint-Aignan près de Rouen, plusieurs ateliers étaient organisés à destination des associations sportives : déconstruction des stéréotypes, prise en charge des victimes ou encore rédaction d'une charte interne.