Franche-Comté, France

Adieu portables, tablettes, et téléviseurs. Les vacances sont le moment idéal pour vous déconnecter. Un peu plus de 6 français sur 10 disent moins consulter leurs mails, ou encore les réseaux sociaux, pendant l'été. Mais ça n'est pas toujours facile. On vous donne quelques conseil, pour vous aider à profiter de vos vacances dans le nord Franche-Comté.

Changer d'air

De nombreux vacanciers sont venus changer d'air à la Planche des Belles Filles, en Haute-Saône. "Ici c'est la nature, l'espace vert. On est complètement ailleurs. Les téléphones, la télé, on les oublie" confie avec un grand sourire Nathalie, qui est venue en famille depuis la Côte d'Or.

C'est beaucoup plus facile de changer de comportement, quand on n'est pas dans son milieu de vie - Maëva Guthwasser, psychologue à l'ANPAA

"Les vacances sont le moment idéal pour décrocher (...), parce que, justement, on peut se dire je suis ailleurs, mes soucis, mes pensées sont à la maison", confirme Maëva Guthwasser, psychologue à l'ANPAA, l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, à Belfort.

Pour changer d'air, les vacanciers se rendent à la Planche des Belles Filles (Haute-Saône) © Radio France - Manon Klein

Pas toujours facile de résister à la tentation

Si les vacances sont le moment idéal pour changer ses habitudes, lâcher son smartphone ou sa tablette n'a rien de facile. Pour les travailleurs, se déconnecter demande parfois un réel effort; "On a la tentation d'aller jeter un œil, parce qu'avec le nomadisme maintenant on peut accéder facilement à tout notre travail depuis n'importe où" détaille Sylvain, qui travaille dans l'informatique, et qui est venu passer la journée à la Planche des Belles Filles avec ses enfants. Selon une étude Qapa publiée en 2018, plus de 6 français sur 10 consulteraient leurs messages professionnels pendant leurs vacances.

Préparer son retour de vacances

Si l'été permet de se déconnecter, il faut néanmoins préparer son retour prévient la psychologue Maëva Guthwasser : "Si on ne prépare pas son retour, ça peut être très violent (...) Ça peut être 300 mails en attente quand on revient. Dans ces cas là, il faut peut-être réaménager, c'est à dire par exemple regarder ses mails 15 minutes par jour en fin de vacances, pour que le retour soit moins violent."