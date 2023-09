"Nos églises tombent en ruines", Parleboscq candidat à la collecte pour les édifices religieux en péril

Et si au moins l'une des 7 églises de Parleboscq (Landes) bénéficiait de la souscription nationale pour rénover les édifices religieux dans les petites communes ? C'est en tous cas le souhait du maire du village, Serge Tintané. Avec ses 500 habitants, et ses églises construites avant 1905, Parleboscq y est éligible. Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi le lancement d'une souscription, avec une déductibilité fiscale accrue pour les particuliers, pour restaurer des milliers d'édifices religieux en péril dans les petites communes.

"On a deux églises en ruines et les autres sont sauvegardées et présentent des problématiques de fissures, de voutes qui bougent, et ne peuvent pas être ouvertes au public", détaille Serge Tintané. Chaque année, la commune met tout de même la main à la poche, mais c'est presque anecdotique : "On fait des travaux sur les charpentes par exemple, ça nous coûte plusieurs milliers d'euros".

La Fondation du patrimoine sélectionnera les édifices religieux

En tous cas, impossible pour la commune de financer tous les travaux des églises. "Sur les quelques bâtiments aujourd'hui qui ont au moins une toiture, qui demandent de pouvoir assainir les contreforts, pour faire la sauvegarde, on arrive facilement à une enveloppe de trois millions d'euros, c'est 10 fois le budget de la commune donc c'est infaisable", affirme le maire de Parleboscq.

Si Serge Tintané espère que cette grande collecte va profiter à son village, il refuse pour l'heure de s'emballer. "C'est une bonne nouvelle, après on va voir entre le discours et les actes... Il faudra qu'on en reparle dans quelques temps", lance l'édile. Dans les faits, c'est la fondation du patrimoine qui aura le dernier mot. Elle sélectionnera les projets "en fonction de l'intérêt patrimonial de l'édifice, l'urgence et aussi la question de l'usage qui doit s'ouvrir aux concerts, expositions, conférences", a expliqué à l'AFP son président Guillaume Poitrinal.

Et il est déjà possible de faire des dons sur le site de la fondation du patrimoine .