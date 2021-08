"Nos familles sont en danger" : des Afghans défilent à Valence pour alerter l'opinion publique

L'hymne afghan résonne devant le kiosque Peynet ce dimanche 22 août à Valence. Face à l'édifice, place du champ de Mars, des drapeaux afghans brandis fièrement par une centaine de manifestants. La plupart sont réfugiés et veulent alerter l'opinion publique sur la situation en Afghanistan depuis la reprise du pouvoir par les talibans.

Des familles menacées de mort

Le cortège s'avance vers la préfecture de la Drôme derrière d'énormes banderoles qui dénoncent un "génocide afghan", promeuvent les droits des femmes ou s'interrogent sur "le silence" des institutions. Quelques Valentinois ont rejoint les manifestants et les suivent en fin de cortège.

Beaucoup s'inquiètent pour leur famille restée sur place. "Je n'ai pas beaucoup de contact avec eux depuis une semaine", dit Shuaib. Massour lui a peur pour ses "grands-parents menacés de mort pour avoir aidé les occidentaux et notamment les Français". La situation est alarmante. Tous savent que l'accès à l'aéroport de Kaboul est de plus en plus compliqué et que les chances d'exil s'amenuisent. Mais tous gardent espoir et implorent la France d'accueillir leur famille. "Il faut qu'ils survivent, explique Massour, aujourd'hui en classe de première. Là-bas, ils ne vivent même plus".

Sur des pancartes : le drapeau du Pakistan barré. Le pays, l'un des seuls au monde à avoir reconnu le pouvoir taliban entre 1996 et 2001, est tenu responsable du retour éclair des talibans au pouvoir. Certains appellent à des sanctions internationales. En défilant, tous espèrent être entendus et pris en considération.