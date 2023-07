"Nos gamins sont pris en otage" : à Bouguenais, une colonie de vacances annulée faute de directeur

Alors que l'été a bel et bien commencé, de nombreuses mairies et organismes privés de colonies de vacances peinent à recruter du monde pour accueillir les enfants. Plusieurs séjours sont même annulés en Vendée et en Loire-Atlantique, c'est le cas notamment à Bouguenais, près de Nantes. L'une des colonies de vacances organisée par la ville a dû être annulée au mois d'août, faute de directeur, et certains parents sont dépités.

"20 enfants ne pourront pas partir en vacances, je trouve cela dommage" - mère de famille de Bouguenais

"Je suis très déçue, notamment du manque de communication de la mairie, témoigne une mère de famille qui souhaite rester anonyme. Sa fille de 14 ans devait partir 10 jours en Auvergne au mois d'août, mais ce 4 juillet, elle apprend que le séjour est annulé faute de directeur. Les gamins sont pris en otage, je ne trouve pas cela normal. Ils auraient dû nous prévenir depuis très longtemps qu'il y avait des soucis, et peut-être que les gens, dans leur entourage, auraient trouvé du monde. Mais c'est tout bonnement annulé, et visiblement, nous n'avons rien à dire. Je comprends la situation actuelle, mais il y a des gens derrière, et surtout des enfants, qui souvent n'ont que ça comme vacances. Il y a 20 enfants qui ne pourront pas partir en vacances, et je trouve cela dommage."

Contactée, la maire de Bouguenais, Sandra Impériale, répond que la Ville a tout fait pour recruter du monde : "Nous avons posté des annonces sur les réseaux sociaux de la Ville et même hors de Bouguenais, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné" explique-t-elle. Une plateforme de recrutement est toujours disponible sur le site de la mairie pour trouver des animateurs et des directeurs de colonies de vacances.

"Travailler un mois pour 400 euros dans la poche" - Tristan Guenier

Le problème de recrutement des animateurs se pose aussi en Vendée. Le directeur du centre de vacances "La colonie bleue" de Notre-Dame-de-Monts Tristan Guenier a lui aussi été confronté à ce problème de manque d'animateurs par le passé : "Il y a une pénurie, je pense, parce que les jeunes sont de moins en moins motivés pour travailler 24h sur 24, et avoir énormément de responsabilités pour des salaires dérisoires : ils se retrouvent parfois à travailler un mois avec 400 euros dans la poche. Les grosses sociétés actuelles de colonies de vacances se retrouvent dans l'obligation de recruter n'importe qui, sans vraiment de compétences, et plus les sociétés sont grosses, plus ils sont obligés de prendre des directeurs ou animateurs défaillants et pas du tout à la hauteur. Par exemple, sur l'équipe de l'année dernière, 60% n'ont pas été renouvelés, parce que nous nous sommes plaints que les enfants n'étaient pas bien gérés."

Face à ces animateurs et directeurs qui manquent parfois d'expérience, Tristan Guenier fait désormais appel à des professionnels qui exercent à l'année plutôt qu'à des saisonniers. Cette année, il y a en moyenne un animateur pour quatre enfants à "La colonie bleue", qui reste une petite structure familiale. En moyenne, les animateurs doivent s'occuper du double d'enfants.