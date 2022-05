L'équipe de France Bleu Loire Océan partage avec vous ses meilleurs photos et vidéos de la victoire du FC Nantes en Coupe de France.

Pendant tout le week-end des 7 et 8 mai, toute l'équipe de France Bleu Loire Océan s'est mobilisée pour vous faire vivre la victoire du FC Nantes en Coupe de France et le retour des joueurs avec le trophée. Nous partageons ici nos meilleurs souvenirs en photos et en vidéos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



