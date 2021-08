"Nos quartiers ont de la gueule" : avant l'élection présidentielle, la parole aux habitants

Le collectif AC LE FEU à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lance l'opération "Nos quartiers ont de la gueule", une tournée en France avant la présidentielle, pour donner la parole aux habitants des quartiers populaires et rappeler que leur voix compte.

"Aller vers les habitants pour écouter leurs préoccupations et leurs attentes, leurs problèmes du quotidien", c'est l'objectif principal de cette opération imaginée par Mohamed Mechmache, fondateur du collectif AC LE FEU. Baptisée "Nos quartiers ont de la gueule", ce tour de France prendra le départ fin octobre pour une première étape à Tours.

Une tournée en camping-car à la rencontre des citoyens

Le président du collectif, né après les violences urbaines qui ont éclaté suite à la mort de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois en 2005, explique à France Bleu Paris l'origine du projet : "L'idée c'est de rappeler que chaque voix compte, notamment celle des habitants de ces quartiers". Le rappeler aux politiciens d'abord et aux citoyens.

Pendant plusieurs mois, des membres de l'association vont silloner les différentes régions de France, à bord d'un camping-car. Ils s'arrêteront dans les quartiers populaires, "mais pas seulement". "L'idée c'est aussi d'aller dans les centres-ville, d'écouter tout le monde, de chercher une certaine mixité sociale".

Différents sujets seront abordés, à commencer par les thématiques qui reviendront sans doute lors de la campagne électorale de la présidentielle en 2022. "On se doute bien que les candidats vont encore parler de l'insécurité et bien là, l'idée c'est d'aller vers les habitants et d'écouter comment eux vivent cette insécurité, ce que ça signifie vraiment pour eux", affirme Mohamed Mechmache.

Lutter contre l'abstention

Les témoignages recueillis seront résumés dans un "manifeste" qui sera remis ensuite aux participants et aux candidats à la présidentielle. L'association va aussi travailler avec des chercheurs et des universitaires pour analyser l'ensemble des réponses laissées par les citoyens.

En 2011, le collectif avait déjà lancé une campagne nationale pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Elle avait fait de même en 2006. Plus de 3 millions d'inscriptions supplémentaires avaient alors été enregistrées pour l'élection présidentielle de 2007, dont 1.000 rien qu'à Clichy-sous-Bois, un chiffre signifiant dans une ville qui comptait alors 9.000 votants.

La tournée "Nos quartiers ont de la gueule" prendra le départ pour une première étape à Tours, le 30 octobre prochain, avant de s'arrêter à Toulouse, Montpellier, Marseille ou encore Roubaix. Sa dernière étape est prévue en Ile-de-France.

Les premières dates de la tournée :