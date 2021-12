"Nos quartiers ont de la gueule" : le collectif "Pas sans nous" fait étape à Amiens

Les membres du collectif "Pas sans nous" se sont lancés dans un tour de France pour recueillir la parole des habitants des quartiers populaires. Ils font étape à Amiens ce mercredi et ce jeudi.

Donner la parole aux habitants des quartiers populaires et faire remonter leurs doléances. C'est la mission que s'est donnée le collectif "Pas sans nous" avec son opération "Nos quartiers ont de la gueule". Il s'est lancé dans un tour de France à bord d'une camping-car customisé. Cela a débuté fin octobre à Montreuil. Depuis, il y a eu 27 arrêts. Le 28e, c'est chez nous à Amiens, ce mercredi à Etouvie et ce jeudi au quartier Pierre Rollin. Ce tour de France se terminera le 12 et 13 mars avec la création d'un manifeste synthétisant toutes les remontés d'habitants. Il sera ensuite distribué aux candidats à la présidentielle.

Recueillir la parole des habitants

"Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a souvent tendance à entendre dans les médias, chez nos politiques, les problèmes d'insécurité et d'immigration. Alors que les habitants des quartiers nous parlent eux de pouvoir d'achat, le cadre de vie, le logement", explique Zoubida Chalkha, membre de "Pas sans nous".

L'objectif de ce tour de France est de porter la parole des habitants des quartiers. "Ils sont souvent laissés sur le banc de touche. On ne construit pas avec eux. Il y a ce sentiment que faire sans nous, c'est faire contre nous", ajoute Zoubida Chalkha.

Dans le quartier des Coursives, en une matinée, une trentaine d'habitants sont venus à la rencontre du collectif. Parmi les demandes, il y a eu plus de commerces, une rénovation des appartements, le sentiment d'isolement d'une partie de la population. Le camping-car de l'association s'arrêtera ce jeudi au quartier Pierre Rollin à Amiens, pour recueillir la parole des habitants.