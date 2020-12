"Nos vallées" : sortie nationale du disque solidaire aux sinistrés de la tempête Alex

Un disque qui résonne comme un espoir pour les victimes de la tempête Alex ayant dévasté les vallées des Alpes-Maritimes le 2 octobre 2020. Le département qui a souhaité la création de cette chanson solidaire lance officiellement la sortie du disque "Nos vallées" ce 21 décembre.

Le Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes et des personnalités locales - Lucile Auconie

Gil Marsalla, producteur de spectacles et initiateur des « Week-Ends Solidaires » est à l'initiative du projet musical il a ensuite convaincu Stephane Brunello et Philippe Hattenberg, auteurs-compositeurs-interprètes. Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, "c'est une chanson pleine d'espoir".

"on va chanter, pour les villages de nos vallées".

Plusieurs artistes et sportifs ont dit oui à l'opération comme Noëlle Perna (Mado la niçoise), Priscilla Betti, Rébecca de The Voice Kids 2020 , Carla, Didier Deschamps. Dans le refrain on retrouve les joueurs de l’OGC Nice et de l’AS Monaco.

Le single coûte 1,29 €. L'ensemble des bénéfices de la vente du titre et les droits d'auteur seront reversés au profit des villages sinistrés sur le fond de solidarité départemental.

Le titre est disponible dès ce lundi 21 décembre sur les plateformes de téléchargement digitales et accessible depuis le lien ci-après https://backl.ink/143483878.