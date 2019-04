Note salée sur les parkings des plages du littoral héraultais

Depuis le 1er avril les horodateurs fonctionnent à nouveau à Palavas-les-Flots. Si vous prenez la voiture pour aller à la plage, il faut payer. Globalement, sur les communes du littoral, le stationnement coûte de plus en plus cher et la période payante s'allonge.

Hérault, France

Il fut un temps ou l'on pouvait aller à la plage sans avoir à payer le stationnement mais ce temps est révolu. Avec l'arrivée du printemps, les horodateurs reprennent du service. A Palavas-les-Flots c'est payant sept mois de l'année : du 1er avril au 31 octobre, 1 euro de l'heure sauf entre 12h et 14h et dans le parking à étage près la salle bleue.

A la Grande-Motte on paye toute l'année dans le centre-ville (zone orange) , autour (zone verte) l'horodateur fonctionne du 1er avril au 30 septembre, 70 centimes de l'heure. Cette année, il y a un petit changement par rapport a l'an dernier, dans le quartier du couchant, ce sera payant du 1er juin au 30 septembre et plus seulement en juillet et août.

L'argent du stationnement sert à entretenir la plage

A Villeneuve-les-Maguelone le parking du Prévost coté Palavas passe de 4 à 5 euros la journée, 2 euros 50 pour les deux roues a partir du 13 avril. Le parking du Pilou coté village était déjà à 5 euros pour les voitures, il coûte 50 centimes de moins (2 euros) pour les motos.

Ces deux parkings rapportent environ 400 000 euros chaque année mais ne croyez pas que la commune se remplit les poches prévient Jean-Paul Huberman adjoint au maire de Villeneuve-les-Maguelone chargé de la plage., " cet argent permet d'entretenir les petits trains, de payer le personnel et de réparer les dégâts des coups de mer sur la plage et ça n'est pas suffisant"

Jean-Paul Huberman élu chargé de la plage à Villeneuve-les Maguelone " l'an dernier le coup de mer nous a coûté 300 000 euros" Copier

A Carnon le grand parking du Lido ( environ 1000 places) est toujours gratuit, les plus petits parkings à l'est et à l'ouest de la station balnéaire sont à 40 centimes le quart d'heure à partir de la mi juin.

Dans le biterrois c'est payant à Sérignan plage de juin à septembre , à Valras (5 euros sur le front de mer). La seule commune ou le stationnement est gratuit partout et toute l'année est Frontignan.