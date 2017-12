Corse, France

Un classement en cinq catégories de A - la meilleure - à E - la plus mauvaise. Enfin un moyen pour les consommateurs d'y voir plus clair. Issu du projet de loi Santé 2016, le « Nutri Score » veut favoriser le choix d'aliments plus sain et lutter contre l'obésité. Il permet par exemple de choisir parmi les produits d'un même rayon celui qui a la meilleure qualité nutritionnelle. Rien n'oblige les industriels à adopter cette mesure mais pour l'UFC Que choisir, c'est un premier pas significatif.

Jean François Leclerc : « UFC Que choisir se réjouit de la mise en place de cet étiquetage, l’objectif était d‘obtenir une indication claire, nette et compréhensible par tous. Le rendre obligatoire serait le meilleur, mais on va lutter pour y arriver… »

Des consommateurs responsables

Les consommateurs, même s'ils sont de plus en plus nombreux à se soucier de la qualité nutritive de ce qu'ils achètent, restent plus sceptiques sur la lisibilité de l'étiquetage, comme en témoigne Emmanuelle dans ce magasin du centre-ville de Bastia: « Ça reste discret sur les emballages… De façon générale _je fais très attention à ce que je mange, teneur en sel, en glucide, sur éventuellement des plats préparés à base de légumes sur lesquels on se rend compte qu’il y a beaucoup de sel, ce sont des faux amis…_on peut penser que qu’ il y a des légumes ce sont des produits sains mais on se rend compte après qu’il y a d’autres produits rajoutés…c’est petit quand même( cf étiquetage) »

Le NutriScore, une mesure validée par l'OMS et qui semble intéresser des pays comme la Finlande & la Grande Bretagne.

L'appli qui monte

L'application "Yuka" vous permet de connaître les qualités intrinsèques des produits en supermarché. - Yuka.io

Le nutri-score n'étant pas obligatoire, les consommateurs trouvent leurs renseignements ailleurs. Une start-up a lancé son propre système d’information sur smartphone, l’application «Yuka » est gratuite et vous donne les qualités intrinsèques des produits en supermarché.

Reportage : Léa Milleliri