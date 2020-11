"Notre canapé était la ligne de front" : l'Allemagne salue avec humour ses héros du confinement

Une éloge de la paresse venue des autorités, cela pourrait surprendre. Mais en Allemagne, le gouvernement fédéral a décidé d'utiliser ce biais pour féliciter ceux qui restent chez eux pendant la pandémie de Covid-19 et inciter les autres à le faire. Grâce à deux clips diffusés en ligne et au mot-clef #Besonderehelden ("Héros très spéciaux"), la campagne de communication a largement été relayée et discutée ce week-end sur Twitter, en Allemagne d'abord, puis un peu plus largement grâce aux traductions.

Reprenant les codes des témoignages de guerre, on voit dans l'une des deux vidéos un vieil homme, assis dans son fauteuil, air grave, détailler ses souvenirs de l'hiver 2020. Entre silences pesants et violon en fond sonore, il explique : "J’avais 22 ans, j’étais étudiant en génie mécanique à Chemnitz, lorsque la seconde vague est arrivée." Un âge où l'on doit penser "à étudier, à faire la fête... mais le sort en a décidé autrement. Le destin du pays était soudain entre nos mains, nous avons rassemblé tout notre courage et fait ce que l’on attendait de nous, la seule chose à faire..."

"Devenez un héros et restez chez vous"

"... Rien !" tranche d'un coup sec la voix de l'homme au moment où la musique s'arrête. "Absolument rien, paresseux comme des ratons-laveurs" poursuit-il, sur des images où on le voit, jeune, vautré sur son canapé. "Nous sommes restés nuit et jour sans bouger nos fesses de la maison et avons combattu la propagation du virus. Notre canapé était la ligne de front, la patience était notre arme. Nous sommes donc devenus des héros, en cet hiver 2020 de coronavirus", estime le vieil homme dans un sourire.

La vidéo s'achève sur un message du gouvernement fédéral allemand : _"Devenez un héros et restez chez vous"_. Si la plupart des internautes ont salué le recours à la parodie pour inciter à réduire les contacts sociaux, certains ont toutefois vu une forme de mauvais goût dans cet héroïsme de canapé sur fond de souvenirs de guerre.