"Notre coeur saigne pour les Martiniquais" confie la directrice de la Transat Jacques Vabre

L'ambiance est terriblement contrastée à Fort-de-France en Martinique où l'arrivée des bateaux de la Transat Jacques Vabre se poursuit sur une île en proie aux violences. Les marins et la direction de la course s'adaptent.

Des quais quasi déserts, des stands qui attendent désespérément les clients sur le village. Les organisateurs de la Transat Jacques Vabre partie le 7 novembre du Havre avaient tout fait pour recevoir aux mieux la course qui arrive pour la première fois de son histoire dans l'île caribéenne. Mais depuis lundi l'appel à la grève générale des opposants au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale des soignants a dégénéré en violences et nuits d'émeutes.

L'insulaire est un peu comme le marin. Il a envie d'être loin et quand il est loin croit qu'on l'oublie. Thomas Coville

"C'est inédit- confie le skipper de Charal Jérémie Beyou- quand tu arrives et qu'on te dit que tu ne vas pas pouvoir débarquer, tu vois les feux à terre, les hélicoptères, les bruits sourds de détonation, ça fait un peu bizarre. Maintenant il ne faut pas perdre de vue que la majorité de la population n'est pas dans ce mode là et que c'est une île superbe". Thomas Coville skipper de Sodebo arrivé également à l'aube ce samedi est aussi saisi par cette atmosphère extrêmement tendue: "Le paradoxe est fou. L'insulaire est un peu comme le marin. Il a envie d'être loin et quand il est loin il a l'impression qu'on l'oublie, qu'on ne l'aime plus."

Les marins arrivés de nuit attendent la levée du couvre-feu pour accoster © Radio France - Yves-René Tapon

Notre coeur vraiment saigne pour eux. Caroline Caron directrice de la Transat

Les organisateurs font au mieux pour recevoir les marins qui débarquent les uns après les autres. Ceux qui franchissent la ligne d'arrivée la nuit doivent patienter sur leurs voiliers et attendre l'aube et la levée du couvre-feu pour accoster. La gorge nouée la directrice de la Transat Caroline Caron ne cache pas sa peine et son émotion:" C'est beaucoup de tristesse, on beaucoup travaillé avec nos amis de la Martinique et force est de constater que la fête n'est pas aussi belle, qu'on est impactés par les événements sociaux qu'il ne faut surtout pas nier. On travaille en diminuant les notions de fête et en augmentant la sécurité. On a eu la chance d'avoir une belle fête au Havre pendant 10 jours et quand on voit le résultat pour la Martinique on a beaucoup de tristesse pour eux". Malgré tout la Transat Jacques Vabre reviendra en Martinique -comme annoncé- pour la prochaine édition en 2023.

Barrages et feux sur les routes y compris dans le centre de Fort-de-France, près du village de la Transat © Radio France - Yves-René Tapon

La une de France Antilles © Radio France - Yves-René Tapon

Le podium des Ultim sur le village © Radio France - Yves-René Tapon