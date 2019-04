Notre-Dame : ambiance Fête des voisins sur l'Île de la Cité

Il y a toujours de la vie sur l'Île de la Cité, malgré tous les barrages sur les différents ponts, près d'une semaine après l'incendie de Notre-Dame. Dans la rue du Cloître par exemple, une commerçante a rouvert ce samedi et a offert un verre aux voisins de la rue. Reportage.

Paris, France

Près d'une semaine après l'incendie de Notre-Dame, une partie de l'Île de la Cité est toujours barricadée, par mesure de sécurité. Les volets de la plupart des commerces sont tirés, personne dans les rues et le silence règne. C'est un quartier mort depuis plusieurs jours.

Mais ça bouge quand-même dans certains endroits de l'île. Rue du Cloître de Notre-Dame par exemple, une propriétaire de brasserie a rouvert exceptionnellement ce samedi et offert des verres aux voisins.

Une ambiance de village

C'est vers 17h ce samedi que le maire du 4e arrondissement de Paris, Ariel Wiel, apprend que certains commerces peuvent rouvrir rue du Cloître, rue vite évacuée le soir de l'incendie. Il prévient alors Florence, la présidente du conseil de quartier, qui appelle Mado, la propriétaire de la brasserie "L'ombre de Notre-Dame" pour qu'elle ouvre afin de fêter ça.

C'est ainsi qu'une dizaine de voisins se retrouvent autour d'un verre. Une occasion aussi de rencontrer des voisins jamais croisés auparavant. "Cet évènement nous permet de nous rassembler", détaille un habitant. "Moi je n'avais jamais vu certaines personnes et je les rencontre aujourd'hui, c'est ça qui est magique".

"C'est ça l'ambiance de l'île de la Cité", sourit Florence, présidente du conseil de quartier. "Une ambiance de village, où tout le monde se connaît, se dit bonjour et s'apprécie".

D'autres habitants reviennent tout juste chez eux, plusieurs jours après l'incendie, car la plupart des appartements rue du Cloître avaient été évacués par précaution, dès le lundi soir. "Ça fait plaisir de vous revoir", sourit Florence, qui enlace le couple qui arrive. Mado, qui tient la brasserie, leur sert un verre de champagne pour marquer le coup.

C'est le retour au foyer pour certains habitants qui sont partis depuis quelques jours © Radio France - Alexandre Frémont

La vie reprend sur l'Île

Ce qui frappe, c'est la simplicité de l'organisation. On voit derrière la baie-vitrée de Mado que les chaises sont encore empilées, les tables rangées. Seules deux sont sorties pour servir le champagne. "Oui, l'Île est presque déserte depuis plusieurs jours, il y a moins de touristes et moins d'aller-retour, mais c'est toujours cette ambiance là, le soir après 18 ou 20 h le soir ici", détaille Florence. Un policier, en patrouille près du parvis de Notre-Dame, passe demander des gobelets en plastique. "Prenez même un petit verre avec nous !" proposent les habitants. Et puis à chaque passage de camions de pompiers, les iliens applaudissent chaleureusement.

La rue du Cloître avait été la première à être évacué dès le début de l'incendie. © Radio France - Alexandre Frémont

La vie semble donc reprendre son cours, sur l'Île toujours déserte, surtout aux pieds de la cathédrale pas encore sécurisée et habillée de filets à certains endroits.

La ville de Paris décide ce lundi soir si elle lève, ou non, les barrages sur les ponts de l'Île de la Cité.