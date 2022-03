Notre Dame brûle : le film de Jean-Jacques Annaud sur l'incendie du 15 avril 2019 sort ce mercredi

Il y a deux ans, alors que l'épidémie de coronavirus se propageait et que le confinement était mis en place, Jean-Jacques Annaud commençait à échafauder son nouveau long-métrage, sur l'incendie de Notre Dame. S'en est suivi un conséquent et minutieux travail de fourmi pour reconstituer les faits le plus précisément possible. Il a rencontré le personnel de la cathédrale ainsi que les pompiers de Paris et a collecté une somme conséquente d'images et de vidéos sur cette soirée du lundi 15 avril 2019.

Le scenario raconte heure par heure, puis minute par minute le déroulement de la catastrophe. Une immersion poignante à la manière d'un thriller, qui commence par une journée ensoleillée, avec la prise de fonction d'un nouvel agent de la sécurité, dans la cathédrale. Un agent un peu perdu dans un costume un peu trop grand.

Une immersion poignante d'1h30 aux côtés des pompiers de pompiers de Paris Copier

Tout ce qui vous parait invraisemblable est pourtant vraisemblable

Le film met en lumière les dysfonctionnements qui se sont succédées tout au long de cette journée. Une histoire digne d'un scenario hollywoodien et pourtant bien réel : "Tout ce qui vous parait invraisemblable est pourtant vraisemblable" écrit Jean-Jacques Annaud au début du film.

. Copier

Les acteurs qui interprètent le rôle de pompier ont suivi une formation à la BSPP (brigade des sapeurs pompiers de Paris). Ils ont joué dans les conditions du réèl, dans un incendie reconstitué à 1200°.

Jérémie Laheurte est l'un d'entre eux Copier

Le soir du 15 avril 2019, quand l'alarme incendie s'est déclenché, André Finaut, porte-parole de Notre Dame, a fait évacuer le public et était aux côtés d'Emmanuel Macron sur le parvis. Il a travaillé étroitement avec Jean-Jacques Annaud depuis deux ans pour l'élaboration de ce long-métrage.

Il témoigne au micro de Nathalie Doménégo... Copier