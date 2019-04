Notre-Dame de Paris : le mail de l'Association des Maires qui exaspère

Gréez-sur-Roc, France

"J'ai perdu 10.000 euros de dotation depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et on demande à ma commune de contribuer aux réparations de la cathédrale. Je trouve cela un peu indécent", réagit Gérard Clément, le maire de Gréez-sur-Roc, dans la Sarthe. Objet de son courroux : cet appel aux dons lancé par l'Association des Maires de France.

L'appel aux dons de l'AMF. - DR

"On a reçu un modèle de délibération à soumettre en conseil municipal et le RIB de la Fondation du patrimoine", explique Gérard Clément. "Evidemment, je ne remets pas en cause l'intérêt de la cathédrale mais on a réussi à lever près d'1 milliard d'euros en quelques jours, plus qu'il n'en faut. En revanche, pour les 800 salariés d'Arjowiggins qui se retrouvent au chômage, on ne nous demande pas de réunir des fonds".