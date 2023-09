Visite du pape à Marseille : Notre-Dame-de-la-Garde, la première étape ce vendredi

Cette première étape de la visite apostolique du Saint-Père à Marseille se déroulera à Notre-Dame-de-la-Garde. Le pape François y présidera une prière à la vierge Marie en compagnie du clergé du diocèse de Marseille ce vendredi avant de se recueillir au mémorial des marins et migrants disparus en mer.

Une estrade a été tout spécialement mise en place pour permettre ce moment de recueillement en compagnie des responsables religieux du Diocèse, face à la stèle et à la Méditerranée

"Le pape à Marseille, c'est un honneur pour tous les Marseillais, nous sommes le centre du monde"

Depuis quelques jours, avant l'arrivée du pape à Marseille, on s'active dans la basilique et autour pour rendre toute sa superbe au lieu et faire briller le macadam. Des agents du service de protection du Vatican se sont rendus à Notre-Dame-de-la-Garde pour des inspections méticuleuses des lieux. "On est fier de pouvoir accueillir le pape ici", confie un agent du nettoyage, qui conclut : "Il faut que tout soit propre pour l'arrivée de François, c'est un tel évènement pour nous tous"

Ce que verra le pape depuis Notre Dame de la Garde © Radio France - Laurent Grolée

Le moment de recueillement à Notre-Dame-de-la-Garde est particulièrement symbolique quand l'actualité nous ramène sur l'île de Lampedusa où des milliers de migrants en provenance d'Afrique viennent réclamer asile en Europe. Depuis le début de cette année, plus de 2.000 femmes, hommes et enfants sont morts en tentant de rejoindre les côtes européennes.

"La question des migrants, c'est une question que le souverain pontife porte dans son cœur" souligne le père Romain Louge, maitre des cérémonies archiépiscopales au diocèse de Marseille qui ajoute : "C'est pour ça que nous avons voulu en faire un bel évènement qui montre à la fois la Méditerranée et Marseille et qui soit à l'image de notre ville et de ce que nous sommes"

Notre Dame de la Garde est visible de partout à Marseille © Radio France - Laurent Grolée

