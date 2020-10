Notre-Dame de Paris : l'établissement public chargé de la conservation lance un appel à compétences

Vous êtes artisan, maître d'art, une entreprise : faites vous connaître avant le 1er novembre 2020 en remplissant un dossier sur Internet. L'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre Dame de Paris lance un appel à compétences.

Depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de nombreux professionnels se sont déjà mobilisés pour mettre leurs compétences et leur savoir-faire au service de la consolidation, la sécurisation et la conservation du monument.

Un appel à compétence est lancé

Si vous êtes un artisan indépendant, un maître d'art ou encore une entreprise vous pouvez répondre à l'appel à compétences lancé par l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre Dame.

"En lançant cet appel à compétences pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, notre objectif est double : permettre à tous les artisans, maîtres d’art et entreprises compétents, en adéquation avec les besoins exprimés, de se faire connaître, et s’assurer, conformément au souhait du président de la République, que le chantier de Notre-Dame puisse être une vitrine de l’excellence de ces corps de métiers et savoir-faire, souvent peu ou mal connus, alors même qu’ils sont des métiers d’avenir", précise le général d’armée Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public.

Comment répondre à l'appel

Cet appel à compétences est gratuit et ouvert à tous ceux qui peuvent justifier des qualifications nécessaires à cette restauration. Peu importe le statut ou la taille de l'entreprise il faut en revanche des certifications QUALIBAT ou équivalent dans les douze domaines de compétences identifiés à ce jour : pierre/maçonnerie, sculpture, vitraux, charpente, couverture, menuiserie bois, serrurerie, ferronnerie, peintures murales, métal, nettoyage plomb et sujétions plomb, échafaudage.

Il faut télécharger, compléter et retourner le questionnaire avant le 1er novembre 2020, à cette adresse : sourcing@rndp.fr. Pensez à joindre tous les documents que vous jugerez utiles.

Cet appel à compétences ne remplace pas les appels d'offres

Ce recensement ne donnera pas lieu à une sélection, indique l'Etablissement public chargé de la conservation de Notre-Dame. Il s'agit dans un premier temps de "référencer un large panorama des compétences existantes".

Si vous avez les bonnes qualifications, vous serez mis en avant, répertorié dans une base de donnée et donc beaucoup plus visible.

Pour les travaux de restauration, il y aura un appel d'offres. Cet appel de mises en concurrence des entreprises, est encadré par le code de la commande publique, rappelle l'Etablissement public.

La participation à l’appel à compétences n’est pas une condition préalable pour répondre aux appels d'offres, précise-t-il.